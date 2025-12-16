Avanza el “Plan de Mejoramiento Integral de Calles” en el barrio Villa Suaya

Desde el municipio se solicita a los vecinos circular con precaución por las zonas mencionadas mientras se desarrollan los trabajos.

La Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de La Banda inició la semana con trabajos de nivelado, perfilado y riego en las calles 27 de Abril y Maipú del barrio Villa Suaya.

En el marco del “Plan de Mejoramiento Integral de Calles” impulsado por el intendente Ing. Roger E. Nediani se concretaron los trabajos de mantenimiento de calles en este populoso barrio con el objetivo de mejorar la transitabilidad en el sector y evitar anegaciones en temporada estival.

Cabe destacar, qué similares tareas se replicarán en los diferentes sectores de la ciudad de La Banda dando respuesta a los pedidos realizados a través de las juntas vecinales y de las diversas instituciones intermedias.

Desde el municipio se solicita a los vecinos circular con precaución por las zonas mencionadas mientras se desarrollan los trabajos. Asimismo, previo a los trabajos, se ruega quitar vehículos u otros que obstaculicen el paso de la maquinaria.