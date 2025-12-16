"Chiqui" Tapia estrenó su cargo en FIFA junto a Infantino y Alejandro Domínguez: “Gracias por el apoyo”

El titular de la AFA presidió por primera vez la reunión de la Comisión de Reglas de Juego y coincidió con los popes de FIFA y Conmebol.

Hoy 14:07

Claudio “Chiqui” Tapia comenzó formalmente su rol como miembro de la FIFA al presidir este martes, por primera vez, la reunión de la Comisión de Reglas de Juego de la casa madre del fútbol, que se desarrolló en Doha, Qatar.

El presidente de la AFA compartió el encuentro con Gianni Infantino, titular de la FIFA, y Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, a quienes agradeció públicamente por el respaldo recibido. “Un orgullo enorme ser parte. Siempre con el foco puesto en el crecimiento del fútbol a nivel mundial”, expresó Tapia en sus redes sociales tras la reunión.

Desde la AFA también destacaron la participación del dirigente argentino en el plenario de Reglas del Juego de la FIFA, remarcando su doble función como presidente de la entidad madre del fútbol argentino y de la comisión encargada de analizar y proponer modificaciones reglamentarias a nivel global.

La buena relación entre AFA y FIFA

La presencia de Tapia en un rol clave dentro de la FIFA se enmarca en el fortalecimiento del vínculo institucional entre la AFA y la FIFA, consolidado tras la consagración de la Selección Argentina en el Mundial Qatar 2022. En octubre pasado, durante el Council de la FIFA, se oficializaron distintos cargos para dirigentes argentinos, reflejando el peso recuperado del fútbol nacional en el plano internacional.

Además de Tapia, otros siete dirigentes de la AFA recibieron designaciones en comisiones estratégicas: Javier Méndez Cartier (Comisión de Futsal), Luciano Nakis (Comisión de Competiciones Masculinas de Selecciones), Cristian Malaspina (Comisión de Asesoría Comercial y Marketing), Federico Beligoy (Comisión de Árbitros), María Sylvia Jiménez (Comisión de Grupos de Interés del Fútbol Femenino), el histórico Donato Villani (Comisión de Medicina) y Pablo Vázquez (Comisión de Estadios y Seguridad).

Con estos nombramientos, el fútbol argentino refuerza su protagonismo en los ámbitos de decisión del deporte a nivel mundial, con Tapia ocupando un lugar central en la discusión de las reglas que rigen el juego.