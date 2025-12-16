Javier Milei recibió a José Kast en Casa Rosada y avanzaron en una alianza estratégica entre Argentina y Chile

El presidente argentino mantuvo un encuentro de casi dos horas con el mandatario electo chileno, en el que coincidieron en impulsar una agenda común en economía, seguridad, migración y cooperación regional.

Hoy 15:36

Javier Milei recibió este mediodía en Casa Rosada al presidente electo de Chile, José Antonio Kast para inaugurar un giro concreto en materia de la relación entre ambos países. El encuentro duró cerca de dos horas y encontró puntos en común en materia económica, seguridad y políticas de migración.

En la Casa Rosada calificaron de “excelente” el encuentro en el que también participaron el canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El mandatario argentino busca forjar una suerte de alianza estratégica con el chileno para establecer un bloque de países con líderes de centroderecha, con programas económicos liberales y socialmente conservadores.

Tras la cumbre, desde presidencia destacaron “la importancia estratégica de la relación bilateral, que ingresará en una etapa de renovado impulso y compromiso frente a los principales desafíos de la agenda común”. Además, el propio Milei confirmó que asistirá a la ceremonia de transmisión de mandato el próximo 11 de marzo.

En la cumbre, según trascendió, ambos mandatarios trazaron una hoja de ruta para el trabajo en conjunto que se desarrollará cuando Kast asuma la presidencia en Chile. Además, señalaron que la prioridad estará en la seguridad regional y fronteriza, como así también la lucha contra el crimen organizado transnacional.

Kast salió esta mañana desde Santiago a las 7 de la mañana y llegó dos horas más tarde al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Al arribar, se trasladó al Palacio de Hacienda para reunirse con el ministro de Economía, Luis Caputo, y su equipo, entre ellos el secretario de Política Económica, José Luis Daza, quien fue mencionado en los medios de Chile como un posible integrante del futuro gabinete de Kast. El funcionario es argentino pero con padres chilenos.

En particular, se habló de que puede ser el próximo Ministro de Hacienda. Este mismo martes el Caputo reconoció que existe la posibilidad de que Daza se vaya de la gestión. “Seguramente ya se lo ofreció”, dijo a La Casa Streaming. En conferencia de prensa esta tarde, Kast reconoció que lo consultó por estos días y que lo tiene en alta estima, y que un eventual ofrecimiento será una decisión personal que depende del funcionario argentino.

Luego de pasar por el Ministerio de Economía, Kast se trasladó a la Casa Rosada. A pesar de que el cronograma publicado por la Oficina del Presidente Electo había dicho que la reunión no duraría más de una hora y media, esta se terminó extendiendo casi dos. “Fue un encuentro excelente”, se limitaron a resumir en Presidencia.

En ambos equipos se había especulado con que se produjera una foto en el balcón de la Casa Rosada que da hacia la Plaza de Mayo. Los planes finalmente fueron otros y el chileno fue a saludar por su cuenta a las rejas que separan el edificio presidencial y la calle. En los videos que se vieron en el lugar, se observó que firmó autógrafos y se sacó fotos con los ciudadanos tanto argentinos como chilenos que estaban allí.

Kast, en una conferencia de prensa realizada en el Hotel Intercontinental, se mostró abierto a coordinar políticas referidas a la salida Asia-Pacífico y a las políticas mineras que Argentina está estableciendo. "Podría colaborar un servicio de infraestructura y logística para poder mejorar las condiciones de vida de nuestros compatriotas. Hay mucho compromiso“, marcó.

La Presidencia Argentina reveló que en materia económica se buscará la promoción del comercio y las inversiones, como así también la cooperación en sectores clave de la economía. En ese sentido, comenzó un trabajo entre los equipos de cada uno de los presidentes para poner en función los mecanismos de la agenda bilateral. Así, de acuerdo a lo difundido tras la cumbre, en línea con las ideas que pregona el propio Milei, los principios que guiarán esta estaba de relacionamiento bilateral serán “la defensa de la libertad, la vida y la propiedad privada”.

En relación con su situación doméstica, el presidente electo marcó: “Chile precisa una oposición, que esperamos que sea propositiva. Para nosotros es muy relevante nuestra relación con Argentina. País con el que tenemos la mayor frontera y podemos potenciar la relación comercial y económica de una manera nunca antes vista”.

El viaje de Kast a Buenos Aires, que se gestó durante la semana pasada, contó con la presencia de figuras clave de la política y el empresariado chileno. Además de Cristián Valenzuela y Jorge Quiroz, lo acompañarán Susana Jiménez y Rosario Navarro, quienes representarán a instituciones empresariales. También formarán parte de la delegación Francisco Pérez Mackenna, gerente general de Quiñenco (Grupo Luksic), y Luis Felipe Gazitúa, presidente de Bicecorp del grupo Matte.

Antes de subir al avión, Kast dijo a los medios que el objetivo del viaje es “reunirnos tanto con autoridades de gobierno como también personas del sector empresarial y ver temas de seguridad, porque el tema de la migración es algo que nos afecta a todos”. Como nosotros queremos ir paso a paso cerrando la frontera norte, también tenemos que conversar cuáles van a ser los efectos de esa situación para nuestros vecinos argentinos.

La visita incluye un almuerzo con empresarios argentinos organizado por la Fundación IRSA (dueña del Hotel Intercontinental, donde se desarrollará la misma) que está previsto que dure hasta las 16 horas. Luego se reunirá con el embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo.

La relación personal y política entre Kast y Milei se remonta a 2022, cuando coincidieron en la tercera Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) junto a Eduardo Bolsonaro. En esa ocasión, compartieron una fotografía acompañada del mensaje: “¡Latinoamérica está en peligro! ¡Viva la libertad, carajo!”.

Antes de partir de Santiago, Kast afirmó: “Nos vamos a reunir con él, no porque queramos plantearle algo en concreto, sino para conversar cómo ha sido la recuperación económica argentina, él es muy amigo del ministro Caputo y de otras altas autoridades argentinas. Queremos buscar un abanico de conversaciones tanto en el emprendimiento, en la industrialización. Recuerden que Argentina hoy está con un proceso muy rápido de encontrar distintos tipos de minerales y eso va a tener que tener una salida y esperamos que sea por Chile”.

En 2023, Milei, aún como candidato, visitó Chile y recibió el respaldo público de Kast, quien lo describió como “un león que está haciendo historia”. Tras la elección de Milei, Kast asistió a la ceremonia de entrega del bastón presidencial en Buenos Aires y participó en una celebración privada con dirigentes de La Libertad Avanza.

Durante la campaña presidencial chilena, Kast citó reiteradamente al gobierno argentino como modelo en materia de disciplina fiscal. En enero, al ser proclamado por el Partido Republicano, afirmó: “En lo económico vamos a aplicar una disciplina fiscal rigurosa, donde no vamos a gastar lo que no tenemos. Hemos visto cómo lo han hecho al otro lado de la cordillera. Aquí vamos a ser igual de drásticos con el gasto político”.

En contraste con la relación distante entre Milei y Boric -quienes solo coincidieron en un encuentro internacional sin mantener reuniones bilaterales-, la sintonía entre los presidentes de Argentina y Chile parece augurar una nueva etapa en la política regional.