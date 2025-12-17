Se lanzó el teaser trailer de Disclosure Day, la nueva película de Steven Spielberg

Universal Pictures y Amblin Entertainment presentaron el primer adelanto de la esperada superproducción de ciencia ficción, que llegará a los cines en junio de 2026.

Hoy 07:06

Universal Pictures y Amblin Entertainment difundieron el teaser trailer oficial de Disclosure Day, la nueva película dirigida por Steven Spielberg, marcando el inicio de la campaña promocional de una de las superproducciones más esperadas del próximo año.

El avance plantea un escenario inquietante: la humanidad descubre que no está sola y una verdad oculta durante décadas será revelada a más de siete mil millones de personas en el verano de 2026. A partir de esa premisa, el film promete abordar las consecuencias sociales, políticas y emocionales de un acontecimiento de alcance global.

La película cuenta con un elenco integrado por Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Hewson y Colman Domingo.

El guion fue escrito por David Koepp, responsable de títulos como Parque jurásico, Mission: Impossible, Spider-Man y La guerra de los mundos. La producción está a cargo de Kristie Macosko Krieger junto al propio Spielberg, en una nueva colaboración tras West Side Story y Los Fabelman.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es su banda sonora, que podría convertirse en la última composición cinematográfica de John Williams, quien a sus 93 años vuelve a trabajar con el director en una producción de gran escala.