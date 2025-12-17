Ana de Armas admite que interpretar a Marilyn Monroe no transformó su carrera como esperaba

La actriz fue nominada al Oscar por dar vida a Marilyn Monroe en "Blonde" aunque cree que desde entonces no le ha llegado ningún gran papel salvo "Ballerina".

La actriz Ana de Armas reveló que dar vida a Marilyn Monroe en la película Blonde, papel por el que fue nominada al Oscar, no significó el impulso profesional inmediato que imaginaba. Según explicó, desde entonces no ha recibido grandes propuestas protagónicas, con excepción de Ballerina.

Durante su participación en el Red Sea Film Festival, la actriz recordó la reunión inicial de casting, marcada por dudas y resistencias en torno a su elección para encarnar a Monroe. De Armas explicó que no todos los productores apoyaban su postulación, y que la controversia estuvo presente desde el inicio del proyecto. La decisión final quedó en manos del director Andrew Dominik, quien, tras más de una década de búsqueda, sostuvo que ella era la única intérprete capaz de asumir el desafío.

Parte de las objeciones se vinculaban con su origen cubano, un aspecto que la propia actriz reconoció como comprensible dentro de la industria. “Entiendo que una cubana interpretando a Marilyn Monroe puede resultar extraño”, señaló. Los días previos a la confirmación del papel fueron especialmente exigentes: entrenó de manera aislada y reconoció que su acento todavía no estaba logrado. “Mi acento era un desastre”, admitió. Aun así, Dominik respaldó firmemente su elección. “Fue lo más aterrador que hice en mi vida”, resumió, en referencia al peso de representar a un ícono global bajo una fuerte exposición pública.

El rodaje de Blonde fue descrito por de Armas como una experiencia intensa y exigente, a la que definió como una “hermosa tortura”. La confianza del director resultó clave para sostener el proceso frente a las críticas y la presión mediática. Sin embargo, la nominación al Oscar no derivó en una avalancha de nuevas oportunidades laborales. “Siento que siempre tengo que volver a demostrar mi valía”, afirmó, aludiendo a la percepción de que su reconocimiento fue visto por algunos como circunstancial.

La actriz también expresó su descontento por la escasa visibilidad del resto del equipo de la película durante la temporada de premios. Señaló que Blonde fue sostenida por múltiples áreas creativas que no recibieron nominaciones. “Fue solitario representar a la película y afrontar la controversia siendo la única nominada”, explicó, al asumir el rol de vocera casi exclusiva del film.

En paralelo, recordó el ajuste forzado de su agenda durante el rodaje de Sin tiempo para morir, donde compartió pantalla con Daniel Craig. Un accidente sufrido por el actor obligó a reorganizar el calendario, lo que llevó a de Armas a finalizar Blonde y pasar casi de inmediato al set de la saga Bond. “En mi primera escena empecé a hablar como Marilyn”, comentó con humor, reconociendo lo complejo que fue desprenderse emocionalmente del personaje.

Su incorporación a la franquicia James Bond marcó un punto de inflexión en su trayectoria. De Armas recordó la llamada del director Cary Joji Fukunaga, quien le adelantó que interpretaría a una agente cubana. “Si iba a haber una agente cubana en una película de Bond, tenía que ser yo”, pensó. Aunque su participación fue breve, el personaje de Paloma tuvo una repercusión internacional y amplió significativamente su proyección.

Finalmente, la actriz destacó el apoyo constante del público cubano, al que definió como una fuente permanente de afecto y orgullo. “Siempre han sido muy solidarios. Están orgullosos y eso significa mucho para mí”, expresó, subrayando que ese respaldo no es algo que dé por sentado.

