"En el Congreso la cosa va rápido porque quieren aprovechar el momento de confusión de la oposición"

Así lo indicó el licenciado Osvaldo Granados en su columna de este miércoles para Radio Panorama.

Hoy 08:22

El licenciado Osvaldo Granados sostuvo que el oficialismo acelera el tratamiento de iniciativas en el Congreso con el objetivo de capitalizar el contexto político actual. “En el Congreso, la cosa viene rápido porque quieren aprovechar el momento de confusión en toda la oposición”, afirmó durante su columna de este miércoles en Radio Panorama.

En su análisis económico, Granados planteó interrogantes sobre las prioridades de la política económica actual: “Me pregunto si importa más crecer que la inflación”, expresó, y señaló que “el dólar creció 10 puntos más que la inflación, pero el año que viene va a seguir igual”.

En ese marco, citó al economista Ricardo Arriazu, quien sostuvo que el escenario macroeconómico presenta condiciones favorables. “Los planetas están alineados”, afirmó Arriazu, al enumerar una cosecha récord, un resultado electoral contundente, exportaciones por 12 mil millones de dólares en energía, la suba del precio del litio y del oro, y la posibilidad de que “empiecen a comprar más dólares”.

Granados remarcó que Arriazu se manifestó crítico de las bandas cambiarias, al sostener que “en la Argentina, cuando el dólar se mueve, se mueve todo”. Además, señaló que el economista explicó que “la gente está enferma con el dólar”, y recordó que “en los últimos tres meses antes de octubre, cuando todos pensaban que se terminaba el juego y Milei se iba tras perder en octubre, se compraron 6.300 millones de dólares”.

En relación al comportamiento estacional del mercado cambiario, Granados agregó: “Diciembre suele ser tranquilo porque los que tenían que comprar dólares ya lo hicieron”.

También citó a José Luis Daza, quien sostuvo que “la gente todavía no percibe la magnitud y la profundidad del cambio que se está haciendo”. Según Daza, el proceso económico en marcha podría derivar en “un boom de pymes” y anticipó que “el año que viene será el mejor en mucho tiempo”.

Finalmente, Granados destacó un dato clave del frente financiero: “El Riesgo País perforó los 600 puntos y eso es fundamental para entrar en el mercado financiero”, reiterando que el avance legislativo responde a una estrategia del oficialismo para aprovechar el actual escenario político y económico.