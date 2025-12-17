Ingresar
La vicepresidenta de Venezuela lanzó una dura advertencia: “Si quieren petróleo lo tienen que pagar”

En un evento con la clase trabajadora de la industria petrolera, Delcy Rodríguez, subrayó que Venezuela no entregará “ni una molécula” de sus recursos energéticos.

Hoy 08:40

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó el martes que Caracas no permitirá el robo de sus recursos energéticos y reiteró que cualquier nación que desee acceder al petróleo o al gas venezolano deberá hacerlo pagando conforme al derecho internacional.

"Si quieren petróleo lo tienen que pagar, no se lo van a robar", advirtió Rodríguez a través de la televisión estatal y denunció que autoridades de Estados Unidos han incurrido en “crímenes internacionales”, incluidas operaciones en el mar Caribe que, a su juicio, constituyen ejecuciones extrajudiciales y piratería abierta contra bienes venezolanos.

La funcionaria señaló que, bajo distintos pretextos -como el narcotráfico, democracia u otros-, se ha intentado encubrir lo que definió como la verdadera motivación: apropiarse del petróleo venezolano sin pagar por él.

Durante un evento con la clase trabajadora de la industria petrolera, la vicepresidenta subrayó que Venezuela no entregará "ni una molécula" de sus recursos energéticos sin una transacción legítima y justa.

De esa manera, respaldó la decisión del presidente Nicolás Maduro de suspender acuerdos energéticos con Trinidad y Tobago, tras denunciar que ese país participó en el asalto ejecutado por militares estadounidenses contra un buque que transportaba crudo venezolano.

"No hay acuerdos, no hay negociación, no habrá producción ni gas para Trinidad y Tobago mientras se mantenga esa agenda de hostilidad", aseguró.

