Argentina y Estados Unidos votaron en contra de una declaración sobre enfermedades no transmisibles en la ONU

Fueron los dos únicos países que se opusieron al texto. Paraguay se abstuvo.

Hoy 08:54

La Asamblea General de Naciones Unidas adoptó una declaración considerada histórica para enfrentar las enfermedades no transmisibles y a los problemas de salud mental. Lo hizo una amplia mayoría de 175 votos a favor y dos en contra, los de Estados Unidos y la Argentina. Paraguay se abstuvo.

“Con el rechazo de los Estados Unidos y la Argentina, el resto de líderes mundiales adoptan una declaración histórica sobre salud”, tituló el sitio ONU Noticias.

Se trata del primer documento que aborda estas problemáticas y que es considerado el punto de partida para alcanzar objetivos globales sobre la materia para 2030.

“Reafirmamos firmemente nuestro compromiso de reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles para 2030 mediante la prevención y el control de estas enfermedades, y la promoción de la salud mental y el bienestar”, sostiene la declaración.

Segun ONU Noticias, “Estados Unidos observó su desacuerdo con el resto del mundo porque la declaración reconoce cuestiones tan fundamentales como el derecho a la salud sexual y reproductiva o la necesidad de adoptar una perspectiva que aborde el hecho de que las mujeres soporten la carga de las enfermedades no transmisibles por duplicado debido a su papel como cuidadoras. Argentina también votó en contra”, indicó.

Las enfermedades no transmisibles causan 18 millones de muertes prematuras anuales

Las enfermedades no transmisibles causan más de 18 millones de muertes prematuras anuales en todo el mundo y también afectan a la salud mental. Este tipo de dolencias están vinculadas a factores como mala alimentación, tabaco, alcohol, contaminación ambiental o una vida sedentaria.

“Salud global: consenso casi unánime en ONU con dos excepciones. En una votación histórica en la ONU, 175 países aprobaron una declaración clave sobre enfermedades no transmisibles y salud mental. Solo votaron en contra Estados Unidos y la Argentina”, dijo el exembajador argentino en Washington, Jorge Arguello, en X.

El documento planteó tres objetivos de “vía rápida” para el año 2030. Ellos son: alcanzar 150 millones de consumidores de tabaco menos, otros 150 millones de personas más con hipertensión bajo control y 150 millones de personas más con acceso a la atención de salud mental.

Uno de los objetivos planteados es que al menos el 80 por ciento de los países cuenten con medidas políticas, legislativas, reglamentarias y fiscales en vigor para alcanzar las metas establecidas en el documento. También que una cifra similar de centros de Atención Primaria accedan a medicamentos esenciales y tecnologías básicas recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“La adopción de estas ambiciosas metas para controlar las enfermedades no transmisibles y promover la salud mental demuestra el compromiso de los Estados miembros de proteger la salud de sus ciudadanos. Juntos, podemos cambiar la trayectoria de las enfermedades no transmisibles y la salud mental, y brindar salud, bienestar y oportunidades para todos”, dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.