América y Monterrey quieren a Merentiel: cuál es la postura de Boca

Dos gigantes de México siguen de cerca al goleador de cara a 2026. El club está abierto a negociar si aparece una oferta importante, mientras que el delantero busca una mejora contractual para continuar.

Hoy 11:11

En las últimas horas, América y Monterrey manifestaron interés por Miguel Merentiel, una de las figuras de Boca. Aunque no hubo ofertas formales, en el club ya siguen de cerca la situación del delantero uruguayo, cuyo nombre aparece en el radar del fútbol mexicano para la próxima temporada.

La Bestia fue el goleador de Boca en 2025 con 15 tantos (también lo había sido en 2023 con 18). Pese a algunos altibajos, se mantuvo como titular indiscutido y uno de los futbolistas más regulares del plantel. Su deseo es seguir para jugar la Copa Libertadores, y desde el club también buscan retenerlo.

De todos modos, en Boca la postura es clara: no hay jugadores intransferibles, con la única excepción de Leandro Paredes. Merentiel tiene dos años más de contrato y una cláusula de rescisión de 18 millones de dólares. Si bien la idea inicial es que solo salga por ese monto, una oferta cercana sería seriamente analizada. América y Monterrey, hoy con cupo de extranjeros ajustado, podrían avanzar en los próximos días.

Desde el entorno del futbolista deslizaron que Merentiel pretende un salto económico. Si bien prioriza continuar en Boca, espera una mejora salarial. Por ahora no hubo reuniones oficiales con Juan Román Riquelme, y no se descarta esperar una propuesta concreta para definir los pasos a seguir.

Qué dijo Merentiel sobre su futuro en Boca

En diálogo con La Nación, el uruguayo dejó en claro su felicidad en el club y su enfoque total en 2026. “Boca es mi lugar en el mundo. Me siento muy cómodo y estoy muy feliz, tanto mi familia como yo. La gente es una locura, tengo una conexión terrible”, expresó.