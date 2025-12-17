PSG necesitó los penales para vencer a Flamengo y quedarse con la Copa Intercontinental

En el Estadio Áhmad bin Ali, en Rayán, el ganador de la Champions League empató 1 a 1 en tiempo reglamentario y se impuso por 2 a 1 en penales. Matvey Safonov atajó cuatro penales para el elenco de Luis Enrique que se consagró campeón.

Hoy 17:15

La historia del Paris Saint-Germain fue reescrita por completo en 2025. Con Luis Enrique como conductor, el equipo dejó atrás el rótulo de eterna promesa y se transformó en una realidad dominante a nivel mundial. En menos de un año, el PSG pasó de no tener títulos internacionales a alcanzar la gloria absoluta, coronándose campeón del mundo tras vencer por penales a Flamengo en la Copa Intercontinental, disputada en Qatar.

A diferencia de la final de la Champions League, donde el conjunto parisino aplastó al Inter por 5 a 0, el duelo ante el Mengao fue mucho más parejo. El equipo brasileño logró incomodar al PSG con un plan claro: cortar el ritmo, reducir espacios y doblar la marca sobre Khvicha Kvaratskhelia, el jugador más desequilibrante de los franceses ante la ausencia inicial de Ousmane Dembélé, reciente ganador del The Best.

Durante varios pasajes, la estrategia del Flamengo dio resultado. Tras el gol anulado a Fabián Ruiz por el VAR, el conjunto carioca se afirmó en el partido e incluso logró acercarse al área rival, aunque sin generar situaciones claras. Todo cambió a los 38 minutos, cuando Desiré Doué desbordó por derecha y lanzó un centro rasante que Agustín Rossi apenas desvió, dejándole el rebote servido a Kvaratskhelia, que puso el 1-0.

En el complemento, el PSG bajó su nivel y permitió que Flamengo se adelantara. En una de esas jugadas, Marquinhos derribó a Giorgian De Arrascaeta dentro del área y el árbitro sancionó penal. Jorginho no falló y estableció el 1-1, llevando la definición a un terreno mucho más incierto.

Ni los cambios de Luis Enrique, que incluyeron el ingreso de Dembélé, lograron torcer la historia en los 90 minutos. Tampoco en el tiempo extra, donde el PSG fue algo superior pero chocó una y otra vez con Leo Ortiz, firme como líder de la defensa brasileña. Así, la final se definió desde los doce pasos.

En la tanda de penales, emergió la figura menos pensada. Matvey Safonov se convirtió en héroe absoluto, atajando cuatro penales consecutivos en una serie muy errática. El arquero ruso, con pocos minutos en la temporada, tuvo su noche consagratoria y selló el título mundial para el PSG.

El triunfo tuvo sabor a revancha. Los parisinos se sacaron la espina de la derrota ante Chelsea en el Mundial de Clubes en Estados Unidos, que les había impedido ser campeones del mundo. Con esta conquista, el PSG completó un 2025 soñado, levantando siete títulos oficiales: Supercopa de Francia, Ligue 1, Copa de Francia, Champions League, Supercopa de Europa y Copa Intercontinental.

Del otro lado, también hubo motivos para aplaudir a Flamengo. El Mengao llegó a esta final tras ganar la Copa Libertadores, el Brasileirao, el Derbi de las Américas ante Cruz Azul y la Challengers Cup frente a Pyramids. Le plantó cara al mejor equipo del mundo y lo hizo sufrir hasta el último penal, confirmando un año inolvidable para el fútbol sudamericano.