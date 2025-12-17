Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 17 DIC 2025 | 32º
X
País

Los bonos en dólares extienden subas y el riesgo país cae a su mínimo nivel desde julio de 2018

En Wall Street, los títulos soberanos los títulos soberanos operan al alza y, con rendimientos de un dígito, el Gobierno queda más cerca del acceso al mercado internacional.

Hoy 12:31

Los bonos en dólares extienden su racha de subas en Wall Street y el riesgo país alcanza mínimos desde julio de 2018, luego de que el Banco Central (BCRA) anunciara una modificación en el esquema de bandas cambiarias y un programa de compra de reservas, que era una de las principales exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI), de los bancos internacionales y de la city local.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En este contexto, el riesgo país se ubica en torno a los 555 puntos básicos, su nivel más bajo en más de 7 años y 4 meses, cuando cuando cerró en los 552 puntos básicos.

Los títulos soberanos Globales (emitidos bajo legislación de Nueva York) avanzan 0,1% en promedio este miércoles en Wall Street. Por su parte, los Bonares (bajo jurisdicción local) muestran avances más importantes, de hasta 1,3%, de la mano del Bonar 2041.

De esta manera, dan continuidad a las sostenidas alzas de las últimas ruedas que llevaron a que todos los bonos pasen a rendir por debajo de los dos dígitos.

El Gobierno busca que el indicador elaborado por el banco J.P. Morgan perfore las 500 unidades para acceder a los mercados globales de endeudamiento a tasas aceptables. Un primer paso en ese sentido fue la colocación del bono en dólares 2029N en el mercado local, con el que Luis Caputo consiguió u$s910 millones a una tasa del 9,26% anual la semana pasada.

ADRs y S&P Merval
Asimismo, los ADRs anotan mayoría de subas y avanzan hasta 2,6% encabezados por Edenor, seguido por Transportadora del Gas del Sur (1,3%). En contraste, IRSA cae 0,7%.

En la plaza local, el S&P Merval cae 0,4% a 3.021.931,81 puntos, mientras que en dólares lo hace 0,2% a 1.960,37 puntos. Los papeles argentinos operan mixtos: suben hasta 2% liderados por Transportadora de Gas del Norte y caen hasta 2% de la mano de Grupo Supervielle.

TEMAS FMI Fondo Monetario Internacional Riesgo País Wall Street

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Grave choque La Banda: una camioneta embistió a tres motos y huyó dejando varios heridos
  2. 2. El tiempo para este miércoles 17 de diciembre en Santiago del Estero: agradable, sin lluvias y con leves ráfagas de viento
  3. 3. ANSES ajusta las jubilaciones: así quedará la mínima en enero 2026 tras el aumento por inflación
  4. 4. Revelan que el joven gendarme que se suicidó había golpeado a su novia
  5. 5. Ladrón que se llevaba una bicicleta fue frenado de una trompada por el dueño de un local de comida rápida
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT