Independiente BBC sumó un triunfazo en su visita a Santa Paula de Gálvez

En el marco de una nueva presentación por la Liga Argentina, el elenco santiagueño se impuso 83 a 79 como visitante y acumula 2 victorias al hilo.

Hoy 00:19

En Gálvez, Independiente BBC se hizo fuerte y dio la nota en uno de los duelos más atractivos de la jornada. Por la noche del miércoles, el elenco santiagueño derrotó 83 a 79 a Santa Paula, que cortó una racha de cinco partidos en casa. Con este resultado, los santiagueños alcanzaron su quinta victoria en 12 presentaciones.

El primer tiempo fue favorable al local. En Santa Paula, los tiros de larga distancia de Barbieri y Rivero le dieron cierta tranquilidad. Con buena efectividad en el perímetro, el Azul fue fuerte en la movilidad de balón y contundente desde el triple, pero no pudo encontrar solución a la defensa que Independiente ensambló en la pintura.

Con el pasar de los minutos, Lugli tomó el timón de la visita y junto con Julien y Amicucci en el juego interno se acercó en el lumínico, logrando cargar de faltas a los jugadores de Santa Paula.

Al regresar del complemento, el juego se volvió frenético y disputado. Santa Paula, con baja efectividad en el triple y sin confianza en el juego interno, apostó a su velocidad en el contraataque para sumar, mientras que Independiente comenzó a hilvanar su juego, combinando buenos tiros de Lugli y Julien, y varios doble y falta de Amicucci y Ledesma.

Con el pasar de los minutos, la confianza creciente de Independiente hizo que los de Rovner comiencen a manejar el desarrollo del juego. Con buenos momentos de Lange y Ledesma, Santa Paula no pudo hacer pie en defensa y se cargó rápido de foules en el último cuarto. Con la pérdida de Gómez Quintero por cinco faltas, el conjunto de Blanc no estuvo efectivo desde la línea de tres, la visita lo aprovechó y se quedó con el triunfo por 83 a 79.

El próximo sábado, Santa Paula se mudará a Mercedes para visitar a Comunicaciones, mientras que Independiente visitará este jueves a Colón en Santa Fe.