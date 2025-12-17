El cine Renzi presenta esta semana estrenos de producción nacional

El costo de las entradas generales es de $6.000; mientras que las del Espacio INCAA es de $3.000. Jubilados y estudiantes abonan $1.500.

Hoy 13:02

La cartelera del cine teatro Renzi de La Banda renueva su cartelera con dos estrenos de producción nacional como parte del Espacio INCAA desde el jueves 18 hasta el martes 23.

Como parte de las propuestas de producción nacional, se presentará el documental “Yo no soy motochorro” ambientado entre la ciudad de Buenos Aires y el conurbano circulan diariamente más de dos millones de motos, son laburantes que pelean la vida todos los días. 'Yo no soy motochorro' es el relato de su tránsito. Se proyectará el viernes 19 a las 20.

Por su parte, “Ciudades de Refugio” cuenta sobre un asesinato ocurre en el último reducto conocido como Ciudad de Refugio, un sitio donde los homicidas involuntarios reciben una segunda oportunidad pero, al mismo tiempo, no pueden salir de los límites del poblado, ya que quedan expuestos al acecho del vengador. La joven oficial de policía Domig intentará impedir que en el pueblo vuelva a cometerse otro crimen, mientras descubre verdades impensadas sobre el caso que la desvela y sobre ella misma. Podrá verse el 20 y 21 a partir de las 20.

Asimismo, continúa en cartelera “Avatar: Fuego y ceniza” a las 16.30 y a las 21.40hs es la tercera entrega de la saga "Avatar". Presenta al Pueblo de las Cenizas, un clan Na'vi no tan pacífico que utilizará la violencia si lo necesita para conseguir sus objetivos, aunque sea contra otros clanes.

Desde el cine se recuerda que continúa vigente el beneficio para los trabajadores municipales quienes deberán presentar fotocopia de su documento de identidad y el recibo de sueldo en la boletería del cine de lunes a miércoles para acceder a dos entradas al precio de una sobre el valor general de las entradas.

En este sentido, se recuerda que el costo de las entradas generales es de $6.000; mientras que las del Espacio INCAA es de $3.000; jubilados y estudiantes $1.500.