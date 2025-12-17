Boca comenzó las gestiones para sumar a Paulo Dybala como refuerzo

El Xeneize inició los primeros contactos con el entorno de la Joya para manifestar su interés en sumarlo al plantel. La idea es tentarlo en enero o en junio, cuando finaliza su contrato con Roma, y aguardan un guiño del jugador para avanzar.

Hoy 15:28

“Ojalá podamos hacer el esfuerzo. Es un sueño y una ilusión”, confesó Marcelo Delgado, dirigente de Boca, y sus palabras no quedaron solo en una expresión de deseo. En las últimas horas, el Xeneize dio el primer paso concreto y comenzó las gestiones para intentar el desembarco de Paulo Dybala, uno de los grandes nombres que seducen a Juan Román Riquelme para jerarquizar el plantel.

El operativo seducción ya está en marcha. Leandro Paredes viene cumpliendo un rol clave desde hace tiempo, con charlas permanentes y hasta un viaje relámpago a Roma en plenas vacaciones para convencer a su amigo. Pero ahora Boca fue más allá y realizó un sondeo directo con el jugador y su representación, en el que dejó en claro el entusiasmo por contar con la Joya y el seguimiento de su situación contractual en Italia.

Desde el club aclararon que no hubo oferta formal, ni económica ni deportiva. Se trató del inicio de una gestión, sabiendo que el escenario no es sencillo. La postura de Boca es clara: no comprar el pase ni afrontar una erogación desmedida, por lo que esperan que Dybala dé el visto bueno y, en todo caso, pueda liberarse de Roma por sus propios medios, algo similar a lo ocurrido tiempo atrás con el regreso de Paredes.

La decisión está en manos del campeón del mundo. En Boca aseguran que no habrá presión, ya que se trata de una elección personal y familiar, más aún con Dybala próximo a ser padre. El optimismo existe, aunque en Núñez y Brandsen saben que el escenario más viable es junio, cuando el zurdo quede con el pase en su poder. Si hay un cambio de postura y una señal positiva, Riquelme acelerará para intentar concretar uno de los bombazos más soñados por el mundo Boca.