En vivo: el oficialismo ganó la discusión reglamentaria y el Presupuesto no se votará artículo por artículo

LLA bloqueó el intento de la oposición que buscaba que el Presupuesto 2026 se votara artículo por artículo.

Hoy 15:58

La Cámara de Diputados comenzó a debatir el proyecto de ley de Presupuesto para el año 2026 minutos antes del límite. La Libertad Avanza contó con la ayuda del PRO, la UCR, y legisladores que responden a distintos gobernadores aliados de la Casa Rosada para conseguir el quorum.

Estiman que la sesión se extenderá por al menos 15 horas. El Gobierno busca conseguir la primer ley de presupuesto de la gestión del presidente Javier Milei.

