En vivo: el oficialismo ganó la discusión reglamentaria y el Presupuesto no se votará artículo por artículo

LLA bloqueó el intento de la oposición que buscaba que el Presupuesto 2026 se votara artículo por artículo.

Hoy 15:58

La Cámara de Diputados comenzó a debatir el proyecto de ley de Presupuesto para el año 2026 minutos antes del límite. La Libertad Avanza contó con la ayuda del PRO, la UCR, y legisladores que responden a distintos gobernadores aliados de la Casa Rosada para conseguir el quorum.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Estiman que la sesión se extenderá por al menos 15 horas. El Gobierno busca conseguir la primer ley de presupuesto de la gestión del presidente Javier Milei.