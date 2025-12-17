Ingresar
Policiales

Magallanes y Moreno: violento choque entre una moto y un auto dejó un herido

El siniestro ocurrió este miércoles después del mediodía. El motociclista fue asistido por el SEASE 107 y trasladado al Hospital Regional.

Hoy 16:00

Un accidente de tránsito se registró este miércoles, alrededor de las 13, en la intersección de las calles Magallanes y Moreno, donde colisionaron una moto 110cc y un automóvil Renault Kwid.

El hecho generó preocupación entre vecinos y transeúntes de la zona debido a la magnitud del impacto. Como consecuencia del choque, el conductor del rodado menor sufrió heridas de consideración.

De inmediato se solicitó la presencia del servicio de emergencias. Una ambulancia del SEASE 107 asistió al motociclista en el lugar y luego lo trasladó al Hospital Regional “Dr. Ramón Carrillo” para una mejor evaluación médica.

La motocicleta presentó importantes daños materiales. En el lugar trabajó personal de la Policía de la Provincia, que realizó las pericias correspondientes para establecer las causas del siniestro.

TEMAS Hospital Regional Policía de Santiago del Estero Sease 107

