Organizan un té bingo solidario en Las Termas de Río Hondo para ayudar a familias en Navidad

La iniciativa busca recaudar fondos para acercar un plato navideño a familias de bajos recursos.

Hoy 17:04
Con el espíritu solidario que caracteriza a las fiestas de fin de año, en Las Termas de Río Hondo se organiza un té bingo solidario con un objetivo claro: llevar un plato navideño a familias de bajos recursos y acompañarlas en una de las fechas más significativas del año.

La actividad es organizada por el contador Tino Brandan junto a la agrupación “Hay Futuro”, un equipo que desde hace varios años impulsa este tipo de encuentros solidarios, combinando la participación comunitaria con la ayuda concreta a quienes más lo necesitan.

Una propuesta que une solidaridad y compromiso

Desde la organización señalaron que todo lo recaudado durante el evento será destinado exclusivamente a acciones solidarias vinculadas a la Navidad, reforzando el acompañamiento a familias en situación de vulnerabilidad.

Además, destacaron que una de las formas más importantes de colaborar es difundir la iniciativa, para que el mensaje llegue a más personas y se multiplique la ayuda.

Unidos por la solidaridad, regalemos esperanza en Navidad”, expresaron desde el grupo organizador, remarcando el valor del compromiso colectivo.

Un mensaje que invita a ayudar

La convocatoria también se apoya en un mensaje de profunda raíz solidaria y espiritual:
“El que se apiada del pobre presta al Señor, y Él le recompensará por su buena obra” (Proverbios 19:17).

