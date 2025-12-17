Organizan un té bingo solidario en Las Termas de Río Hondo para ayudar a familias en Navidad

La iniciativa busca recaudar fondos para acercar un plato navideño a familias de bajos recursos.
Con el espíritu solidario que caracteriza a las fiestas de fin de año, en Las Termas de Río Hondo se organiza un té bingo solidario con un objetivo claro: llevar un plato navideño a familias de bajos recursos y acompañarlas en una de las fechas más significativas del año.
La actividad es organizada por el contador Tino Brandan junto a la agrupación “Hay Futuro”, un equipo que desde hace varios años impulsa este tipo de encuentros solidarios, combinando la participación comunitaria con la ayuda concreta a quienes más lo necesitan.
Té Bingo
Una propuesta que une solidaridad y compromiso
Desde la organización señalaron que todo lo recaudado durante el evento será destinado exclusivamente a acciones solidarias vinculadas a la Navidad, reforzando el acompañamiento a familias en situación de vulnerabilidad.
Además, destacaron que una de las formas más importantes de colaborar es difundir la iniciativa, para que el mensaje llegue a más personas y se multiplique la ayuda.
“Unidos por la solidaridad, regalemos esperanza en Navidad”, expresaron desde el grupo organizador, remarcando el valor del compromiso colectivo.
Un mensaje que invita a ayudar
La convocatoria también se apoya en un mensaje de profunda raíz solidaria y espiritual:
“El que se apiada del pobre presta al Señor, y Él le recompensará por su buena obra” (Proverbios 19:17).