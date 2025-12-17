Gran cierre de año de los talleres del Centro Cultural de Pinto

Los niños fueron protagonistas de una hermosa jornada.

Hoy 17:16

El Centro Cultural de Pinto realizó su muestra anual de talleres a modo de cierre del ciclo 2025 que tuvo a decenas de niños como protagonistas. Contó con la asistencia del intendente Jorge Leguizamón, la directora de Cultura Ramona Antón y concejales.

Los protagonistas fueron los alumnos de los talleres de folclore, guitarra, zumba, que desplegaron su talento en el escenario y de arteterapia y de pintura y dibujo cuyos trabajos se expusieron en el ingreso al Centro Cultural.

En un breve mensaje el Intendente destacó el trabajo de los niños y jóvenes de los talleres, al igual que el trabajo de los profesores.

“Los felicito a todos por su trabajo, estoy muy contento con sus logros. Más allá de la situación económica, vamos a seguir apoyando la Cultura y seguramente tendremos algo nuevo para el año próximo. Agradezco a las familias que confían en nuestro trabajo y envían a sus hijos a nuestros talleres que les acerca la posibilidad de practicar actividades artísticas”, dijo Leguizamón.

Por su parte, la directora de Cultura felicitó a los chicos por haber terminado su año y agradeció a los padres por acompañar, además expresó su saludo por la proximidad a las fiestas de Navidad y fin de año.