Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 17 DIC 2025 | 33º
X
WhatsApp

Gran cierre de año de los talleres del Centro Cultural de Pinto

Los niños fueron protagonistas de una hermosa jornada.

Hoy 17:16
patricia bullrich

El Centro Cultural de Pinto realizó su muestra anual de talleres a modo de cierre del ciclo 2025 que tuvo a decenas de niños como protagonistas. Contó con la asistencia del intendente Jorge Leguizamón, la directora de Cultura Ramona Antón y concejales.

Los protagonistas fueron los alumnos de los talleres de folclore, guitarra, zumba, que desplegaron su talento en el escenario y de arteterapia y de pintura y dibujo cuyos trabajos se expusieron en el ingreso al Centro Cultural.

En un breve mensaje el Intendente destacó el trabajo de los niños y jóvenes de los talleres, al igual que el trabajo de los profesores.

“Los felicito a todos por su trabajo, estoy muy contento con sus logros. Más allá de la situación económica, vamos a seguir apoyando la Cultura y seguramente tendremos algo nuevo para el año próximo. Agradezco a las familias que confían en nuestro trabajo y envían a sus hijos a nuestros talleres que les acerca la posibilidad de practicar actividades artísticas”, dijo Leguizamón.

Por su parte, la directora de Cultura felicitó a los chicos por haber terminado su año y agradeció a los padres por acompañar, además expresó su saludo por la proximidad a las fiestas de Navidad y fin de año.

TEMAS Pinto

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Grave choque La Banda: una camioneta embistió a tres motos y huyó dejando varios heridos
  2. 2. Ladrón que se llevaba una bicicleta fue frenado de una trompada por el dueño de un local de comida rápida
  3. 3. Parque del Río III: una madre y su hija sufrieron graves quemaduras tras el incendio de su vivienda
  4. 4. Revelan que el joven gendarme que se suicidó había golpeado a su novia
  5. 5. El tiempo para este miércoles 17 de diciembre en Santiago del Estero: agradable, sin lluvias y con leves ráfagas de viento
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT