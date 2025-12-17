Lali hizo historia y cerró el 2025 a puro pop en su quinto Vélez sold out

Ante 50.000 fanáticos, la artista selló un año récord con un show consagratorio en el Estadio Vélez Sarsfield, convirtiéndose en la primera en agotar cinco funciones en ese escenario en un mismo año.

El 2025 marcó la consagración total de Lali Espósito como una de las artistas más convocantes de la música argentina. Con un cierre apoteósico en el Estadio Vélez Sarsfield, se convirtió en la primera artista en agotar cinco funciones en ese escenario dentro de un mismo año.

Solo en Buenos Aires convocó a más de 200 mil personas, mientras que su gira mundial superó las 350 mil entradas vendidas, confirmando un fenómeno de alcance regional e internacional.

En esos shows presentó No vayas a atender cuando el demonio llama, uno de los discos argentinos más destacados del año. El álbum superó las 35 millones de reproducciones, alcanzó el Top 5 Global de Spotify y se posicionó como el trabajo nacional más vendido de 2025.

La gira recorrió 19 ciudades de Argentina, Uruguay y España, con presentaciones en Córdoba, Rosario, Mar del Plata, Salta, Tucumán, Mendoza, Montevideo y varias ciudades europeas. En ese recorrido, Lali también pasó por Santiago del Estero, donde reafirmó el fuerte vínculo con sus raíces.

El impacto del tour fue acompañado por el estreno del documental LALI: La que le gana al tiempo, disponible en Netflix, que retrata su proceso artístico y personal y fue visto por millones de personas en todo el mundo.

Durante este mismo año, la artista se convirtió en la más ganadora en la historia de los Premios Gardel, al alcanzar 13 estatuillas, un récord que refuerza su vigencia y peso dentro de la industria musical.

El cierre en Vélez fue una muestra de potencia escénica y ambición artística. Con una mega producción y 31 artistas en escena, el show combinó música, baile, diversidad y una puesta audiovisual de nivel internacional.

El setlist recorrió todas sus etapas, con hits recientes y clásicos que marcaron su carrera. El 2025 no fue solo un año de récords para Lali: fue la confirmación de una artista en su mejor momento creativo y en pleno dominio de los grandes escenarios.