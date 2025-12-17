Ruta 34: hallaron un auto oculto entre la maleza con más de 200 kilos de marihuana

El vehículo fue encontrado en una zona rural cercana a Urundel, Salta. En su interior había 14 bultos. El conductor quedó detenido.

Personal de la Sección “Santa Rosa” del Escuadrón 20 “Orán” de Gendarmería Nacional detectó un importante cargamento de marihuana durante un control vehicular sobre la Ruta Nacional Nº 34, en cercanías del Puente Piedras, en la localidad salteña de Urundel.

El procedimiento se inició cuando los efectivos fueron alertados sobre la presencia de un automóvil Renault Fluence que se encontraba oculto entre la maleza, a unos 500 metros del dispositivo de control, con las luces apagadas.

Al arribar al lugar, los uniformados hallaron el rodado estacionado y ocupado por un ciudadano mayor de edad. Tras requisar el interior del vehículo, detectaron 14 bultos con características similares a los utilizados para el transporte de estupefacientes.

Ante la presunción de un hecho ilícito, se dio intervención a la Fiscalía Federal Descentralizada de Orán, que autorizó el traslado del operativo al asiento de la unidad para continuar con las actuaciones.

En presencia de testigos, los gendarmes abrieron los bultos y hallaron 200 paquetes amorfos que contenían un total de 214 kilos con 230 gramos de cannabis sativa.

Por disposición de la fiscalía interviniente, se ordenó la detención del involucrado y la incautación del estupefaciente, del vehículo y de otros elementos de interés para la causa, en el marco de una infracción a la Ley 23.737.