Asumió la nueva presidenta del Instituto de Obra Social del Empleado Provincial

Graciela Muratore de Corona asumió este miércoles en un acto encabezado por el ministro Ángel Niccolai.

Hoy 18:30

El ministro de Desarrollo Social, Ángel Niccolai, tomó juramento este miércoles por la mañana a la nueva presidenta del Instituto de Obra Social del Empleado Provincial (Iosep), Graciela Muratore de Corona.

La ceremonia se llevó a cabo en el SUM del Iosep, con la presencia del secretario de Salud, Gustavo Sabalza, familiares y trabajadores del IOSEP.

Tras prestar juramento, la flamante presidenta destacó la importancia de la obra social para los santiagueños, motivo por el cual expresó su compromiso de trabajar con eficiencia.