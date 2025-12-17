Ingresar
Asumió la nueva presidenta del Instituto de Obra Social del Empleado Provincial

Graciela Muratore de Corona asumió este miércoles en un acto encabezado por el ministro Ángel Niccolai.

Hoy 18:30

El ministro de Desarrollo Social, Ángel Niccolai, tomó juramento este miércoles por la mañana a la nueva presidenta del Instituto de Obra Social del Empleado Provincial (Iosep), Graciela Muratore de Corona.

La ceremonia se llevó a cabo en el SUM del Iosep, con la presencia del secretario de Salud, Gustavo Sabalza, familiares y trabajadores del IOSEP.

Tras prestar juramento, la flamante presidenta destacó la importancia de la obra social para los santiagueños, motivo por el cual expresó su compromiso de trabajar con eficiencia.

