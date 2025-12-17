Ni tierno ni común: el nombre de un gatito en adopción hizo estallar las redes

Una foto publicada por un refugio de mascotas llamó la atención de miles de usuarios en X.

Hoy 18:30

Un refugio de mascotas sorprendió a todos al publicar la foto de un gatito bebé de apenas 2 meses en adopción y elegirle un nombre que nadie esperaba: Vecna, igual que el temido villano de la serie Stranger Things.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La historia explotó en X (ex Twitter) cuando una usuaria compartió la captura de pantalla de la publicación original del refugio hociquitos.ok. En la imagen se ve al animal, de pelaje negro y ojos claros, con aspecto frágil pero lleno de ternura.

La publicación no tardó en hacerse viral: ya suma casi 6 mil “Me gusta” y cientos de retweets. Los usuarios no solo se enternecieron con la carita del gatito, sino que también se divirtieron con el nombre elegido, que remite al famoso antagonista de la exitosa serie de Netflix.

Entre las características que destacaron del pequeño Vecna, el refugio escribió: “Con pipeta al día, sociable, ronronero, mimoso”. Todo lo contrario al personaje oscuro que inspiró su nombre.

Los internautas no dudaron en opinar. “¿Él va a destruir Hawkins?“, ”Yo vi otro que toda la camada tenía nombres de Stranger Things y al único negrito le pusieron Lucas", “Yo vi una que se llamaba Max” y “Me muero de amor”; son algunos de los mensajes que se pueden leer en el hilo del tweet.

Quién es Vecna en Stranger Things

Desde su aparición en la cuarta temporada de Stranger Things, Vecna se transformó en el villano más oscuro y perturbador de la serie. Su llegada marcó un antes y un después en la historia de Hawkins, llevando el terror a un nuevo nivel y poniendo en jaque a todos los protagonistas.