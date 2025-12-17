Mientras se debate el Presupuesto 2026, los manifestantes se enfrentaron con la policía frente al Congreso

Se desplegó un megaoperativo en la zona para evitar que la movilización avance sobre las calles que rodean el Parlamento.

Hoy 19:22

Mientras se debate el Presupuesto 2026, los manifestantes se enfrentaron con la policía en las inmediaciones del Congreso. Un megaoperativo se desplegó en la zona para evitar que la movilización avance sobre las calles que rodean el Parlamento.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los manifestantes voltearon las vallas y se enfrentaron a los empujones con los efectivos de la Policía Federal y Gendarmería que estaban en el lugar para hacer cumplir el protocolo antipiquetes.

Las fuerzas federales utilizaron un camión hidrante para desalentar la protesta.

“Un puñado de violentos identificados como Club Antifascista, ya denunciados por el Ministerio, derrumbaron el vallado y atacaron a las Fuerzas“, escribió la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, en su cuenta de X.

También justificó el protocolo antipiquete: “Como dice la doctrina de Seguridad y Orden: la manifestación debe ser pacífica. Si hay violencia, las Fuerzas actuarán. El protocolo está vigente”.