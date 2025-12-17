Racing pretende a Milton Giménez y Boca estaría dispuesto a negociar

La Academia vuelve a tener al centrodelantero como un objetivo para el próximo mercado y desde el Xeneize están dispuestos a venderlo siempre y cuando haya una oferta que los satisfaga.

Luego de la dolorosa derrota en la final del Torneo Clausura frente a Estudiantes, Gustavo Costas comenzó a delinear el Racing versión 2026. En este sentido, confeccionó una lista de puestos a reforzar con nombres que interesan para cada posición. En el centro del ataque, al entrenador e ídolo de la Academia le gusta Milton Giménez, que tuvo un año de altibajos en Boca. Desde el lado del Xeneize están dispuestos a negociarlo siempre y cuando la oferta los satisfaga.

Cabe remarcar que no es la primera vez que Racing se interesa en Giménez: ya lo había hecho durante el mercado pasado. En ese momento la dirigencia de Boca pedía una cifra cercana a los siete millones de dólares, tres más de lo que le había pagado a Banfield a mediados del 2024.

En ese entonces la Academia desistió y se terminó decantando por Elías Torres, quien no pudo demostrar su potencial entre suplencias y lesiones. Adrián Balboa, el otro centroatacante suplente del plantel, tampoco ha convencido las veces que le tocó jugar y podría dejar el club este verano.

Teniendo en cuenta este panorama, vuelve a emerger Milton como posibilidad, un futbolista del gusto de Gustavo Costas. Ahora el Xeneize está dispuesto a negociarlo por un precio menor al que pedía el invierno pasado, pero no por menos de los cuatro millones que le abonó al Taladro.

El delantero de 29 años acumuló 10 goles en el 2025 y quedó segundo en este apartado por detrás de Miguel Merentiel. Sin embargo, durante los últimos partidos atravesó una importante sequía goleadora de seis encuentros, que trajo consigo un importante bajón de nivel. En la eliminación frente a la Academia por la semifinal del Clausura, el ex-Banfield fue uno de los apuntados por los hinchas debido a su rendimiento mediocre.

Sin embargo, sus 17 goles y cinco asistencias en 59 partidos con la camiseta de Boca no son números para nada despreciables teniendo en cuenta que llegó para ser suplente de Edinson Cavani. Además del interés de Racing, a Giménez lo siguen desde Estados Unidos y México, por lo que no se descarta que deje el club en enero y el Xeneize vaya a por un remplazante. ¿Miguel Borja, quizás?