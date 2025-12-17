Mastantuono jugó como titular tras 46 días, en la victoria del Real Madrid ante Talavera

El argentino de 18 años volvió al once inicial del equipo de Xabi Alonso por los 16vos de la Copa del Rey. Fue triunfo por 3 a 2.

Hoy 19:26

Está de regreso. Franco Mastantuono dejó atrás la pubalgia que lo afectaba desde principios de noviembre y, luego de haber entrado en el final del partido del domingo contra el Alavés, volvió a ser titular en el Real Madrid: esta vez, completó 66 minutos importantes para volver a ganar ritmo en el sufrido triunfo 3-2 contra el Talavera (de la Tercera División), por los 16vos de final de la Copa del Rey.

46 días habían pasado de su última vez en el once inicial de Xabi Alonso, aquella goleada 4-0 al Valencia del 1° de noviembre en la que completó los 90': 48 horas después, el cuerpo médico le diagnosticó la afección que lo sacó de la nómina por cuatro partidos y lo dejó en el banco por otros cuatro. Y, pese a que el rival de este miércoles era inferior en jerarquía, se notó un poco esa inactividad: más allá de algunos chispazos, no fue el jugador determinante de otros partidos.

Incómodo en algunos momentos por la sobrepoblación de ofensivos que había en el campo (compartió equipo con Arda Güler, Mbappé, Gonzalo y Endrick), el argentino de 18 años fue rotando entre interno por derecha y extremo por esa banda y le costó filtrar ese pase que rompiera el muro de camisetas blancas y azules del local. A su favor, el Real tampoco fue avasallante ni mostró un gran juego colectivo: de hecho, le descontaron dos veces sobre el final y Lunin se lució con un atajadón en el tiempo de descuento que evitó lo que hubiera sido un ridículo.

Sin embargo, pese a alguna imprecisión, constantemente buscó el desequilibrio individual con su conocida capacidad para la gambeta. Muchas veces lo logró, fundamentalmente para desbordar y llegar hasta el fondo (en una estuvo cerca de asistir a Endrick). Así como volvió a hacerse cargo de algunos córners, esta vez los tiros libres no fueron para él: se los distribuyeron entre Mbappé y Güler.

Con estos 66' en cancha, el ex River alcanzó los 756' desde su llegada al Madrid a mediados de año, que se distribuyen en 14 partidos (un gol y una asistencia). Lo importante es que ahora está a plena disposición de Xabi Alonso de cara a algunas semanas que se prevén intensas: el Real recibirá este sábado al Sevilla de Almeyda y el domingo 4 de enero al Betis de Pellegrini, para luego irse a Arabia Saudita a jugar la Supercopa de España, certamen en el que se enfrentará al Atlético de Madrid en semifinales (jueves 8). La final podría jugarla el domingo 11 ante el ganador de Barcelona-Athletic Club de Bilbao.