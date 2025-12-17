Ingresar
La policía recuperó bienes robados en una zona montuosa y buscan a los autores

Tras las denuncias de robo se abrió una investigación y se pudo dar con los bienes. Los autores del ilícito ya estarían identificados.

Hoy 19:29
Elementos robados recuperados

Personal de la División Robo y Hurto de la Comisaría 41 de Añatuya logró recuperar pertenencias sustraídas a un vecino de apellido Ponce.

Los elementos fueron hallados en un "aguantadero" ubicado en la intersección de calle Ángel Corbetta y Pasaje Público del barrio Sportivo.

En el lugar, los efectivos secuestraron una garrafa de 10 kilogramos, una Play Station Sony con su cargador y videojuegos, y un teléfono celular Samsung J2 también con cargador.

Por disposición del Dr. Guillermo Farías, los bienes quedaron a resguardo judicial, mientras la policía busca intensamente a los autores del robo, identificados como dos sujetos de apellidos Penida y Coman, quienes actualmente se encuentran prófugos.

