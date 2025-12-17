Ingresar
La Legislatura adhirió al decreto provincial de control del gasto público por un año

La resolución firmada por Carlos Silva Neder acompaña la medida económica del Ejecutivo y habilita acciones “excepcionales e inmediatas” para garantizar una distribución equitativa de los recursos.

Hoy 19:45

A través de una resolución rubricado por el presidente de la Cámara de Diputados, Dr. Carlos Silva Neder, el Poder Legislativo se adhirió al Decreto N° 3.295 emitido por el Ejecutivo provincial de control del gasto público.

La decisión, oficializada bajo la firma del Presidente del cuerpo, establece que "de acuerdo con el instrumento enunciado, las condiciones macroeconómicas vigentes y las políticas económicas en curso a nivel nacional configuran nuevamente un escenario restrictivo, con efectos directos sobre la actividad productiva y la capacidad real de financiamiento de las jurisdicciones provinciales".

Asimismo, señala que "la norma citada invita a la adhesión a lo dispuesto, por lo que resulta necesario prever la adopción en este Poder Legislativo de medidas de aplicación excepcional y de resultados inmediatos".

Agrega: "Esta medida tiene como objetivo garantizar que esos recursos se distribuyan de manera equitativa, buscando preservar y fortalecer aquellos programas que más impacto positivo tengan en el normal funcionamiento de esta Cámara de Diputados".

Finalmente, resuelve: "El Poder Legislativo adhiere al Decreto N° 3295 de fecha 16 de Diciembre de 2025 emitido por el Poder Ejecutivo, mediante la cual se establecen Medidas de Control del Gasto Público, por el término de 12 meses a partir del 10 de Diciembre del año 2025".

