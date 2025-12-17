Argentina tira 72 kilos de comida por persona al año: alertan por el impacto económico, social y ambiental

El Banco de Alimentos Buenos Aires reveló que los hogares descartan 198 kilos anuales y que el 45% de frutas y verduras no llega al consumo.

Hoy 20:00

En la Argentina, cada persona descarta en promedio 72 kilos de comida por año. Esto reveló el último informe del Banco de Alimentos Buenos Aires, que vuelve a poner el foco un problema estructural que se agrava en la previa de las fiestas de fin de año.

Asimismo, advirtieron que en cada casa se desperdician 198 kilos de alimentos anuales.

Fernando Uranga, director general del Banco, planteó que los números impactan, sobre todo cuando se acercan días festivos y remarcó la importancia de visibilizarlos: “Son fundamentales para tomar conciencia y reducir el desperdicio. Cuando un alimento que es apto para el consumo se descarta; no sólo se pierde la comida, también se desperdician los recursos invertidos en producirla”.

Uranga detalló que, en cada alimento que se tira, se pierden agua, suelo, energía, envases, transporte y mano de obra. Por eso, desde la organización insisten en que la recuperación de alimentos genera “un triple impacto: económico, ambiental y social”.

Según el relevamiento, gran parte de los alimentos se pierden por mal almacenamiento, cocinar de más, vencimiento de productos o servirse más de lo que se consume.

De hecho, las frutas y verduras encabezan la lista de los productos más desperdiciados, seguidas por harinas, arroz, fideos, legumbres y panificados.

El impacto ambiental y social del descarte de comida