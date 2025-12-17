“Un panorama diferente” recorrió el Jorge Newbery, el barrio inglés de la Capital santiagueña

El equipo de Diario Panorama recorrió el barrio inglés y mostramos las bondades que tiene el sector.

Hoy 20:14

El barrio Jorge Newbery es uno de los sectores con mayor historia y arraigo de la ciudad de Santiago del Estero. Fue fundado el 21 de mayo de 1952, con un total inicial de 152 matrimonios, y nació originalmente bajo el nombre de barrio Presidente Perón, en el marco del crecimiento urbano de la capital provincial durante esa etapa.

Tras el quiebre institucional de 1955, el barrio fue rebautizado como Huaico Hondo, hasta que en 1961 el Concejo Deliberante definió su nombre actual: Jorge Newbery, en homenaje al destacado aviador argentino y pionero de la aeronáutica nacional, fallecido en un accidente aéreo el 1 de marzo de 1914. La denominación fue debatida entre distintas propuestas —entre ellas Benjamín Gorostiaga—, pero finalmente se impuso el nombre que hoy identifica al barrio, en parte por la existencia previa del club deportivo en la zona.

El equipo de Diario Panorama, en este especial al que denominamos “Un panorama diferente”, recorrió sus calles, habló con los vecinos para mostrar las bondades que tiene el barrio inglés.

A lo largo de los años, el barrio atravesó distintas etapas de crecimiento. En 1968 se concretó su primera ampliación, seguida por una segunda en 1971. Posteriormente, se sumó un sector hacia el norte destinado a militares mendocinos, con la llegada del Batallón 141 de Ingenieros. Con el tiempo, también se incorporaron áreas del barrio Gas del Estero y parte de Huaico Hondo, consolidando su actual extensión.

El barrio Jorge Newbery está delimitado por la avenida Belgrano al norte, las vías del ferrocarril General Manuel Belgrano, la avenida Antenor Álvarez, la avenida del Libertador y la calle Las Urrejolas.

Más allá de su historia urbana, el barrio se destaca por su fuerte identidad deportiva, especialmente ligada al básquet santiagueño. El club Jorge Newbery es uno de sus grandes emblemas, y cada año el tradicional torneo intercalles convoca a vecinos y apasionados del deporte, reafirmando el espíritu comunitario y la pertenencia barrial que lo caracterizan.