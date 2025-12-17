Defensa Civil asistió a una familia afectada por el temporal en Añauya

Habían sufrido la voladura de parte del techo y temían por nuevas tormentas. Además, un mes atrás la vivienda se vio afectada por un incendio.

Hoy 20:09

Tras el fuerte temporal que provocó la voladura del techo y la pérdida de muebles, ropa y mercadería en una vivienda del pasaje Solís, la familia Acuña-Burgos recibió asistencia de Defensa Civil de la Provincia y del Municipio.

La ayuda consistió en la entrega de chapas, colchones, frazadas, mobiliario y unidades alimenticias.

La situación era crítica para los siete integrantes del hogar —la pareja, cuatro niños y un adulto mayor con problemas de salud—, quienes perdieron casi todo por las filtraciones. Además de que ya habían perdido bienes por un incendio sufrido el mes anterior.

Pese a contar ya con los materiales, la preocupación no ha desaparecido del todo. La familia y un grupo de vecinos voluntarios trabajan intensamente para instalar las chapas y asegurar la estructura antes de este fin de semana, para el cual se mantienen los pronósticos de nuevas precipitaciones.

Aunque la asistencia estatal cubrió lo urgente, el apoyo de los vecinos con ropa y otros artículos menores ha sido fundamental para que esta familia pueda retomar su vida cotidiana tras el angustiante episodio.