Tragedia: dos camioneros murieron tras protagonizar un choque seguido de incendio

Ocurrió en la intersección de las rutas 34 y 39, en Santa Fe. El impacto involucró a dos camiones, uno con carga inflamable, y desató un incendio que complicó las tareas de rescate. Bomberos confirmó dos víctimas fatales y al menos un herido.

Hoy 20:30

Una colisión entre dos camiones ocurrida este miércoles pasado el mediodía en la intersección de la Ruta Nacional 34 y la Ruta Provincial 39, en jurisdicción de Arrufó, departamento de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, provocó la muerte de dos personas y lesiones en al menos una más, quien debió ser trasladada para recibir atención médica.

El incidente, que incluyó un incendio de grandes proporciones, renovó el reclamo local por soluciones viales en uno de los puntos considerados de mayor peligrosidad en el norte santafesino.

Inicialmente, el impacto fue de tal magnitud que ambos vehículos resultaron afectados por el fuego, ya que uno de ellos transportaba material inflamable, indicó Cadena 3. Las llamas se extendieron sobre las cabinas y parte del cargamento, complicando las tareas de rescate y contención.

Fue necesaria la intervención simultánea de Bomberos Voluntarios, equipos de salud y agentes policiales locales. Tras intensos minutos de trabajo, las dotaciones lograron sofocar el foco ígneo y asegurar la escena.

Guillermo Burgos, Jefe de Bomberos de Arrufó, confirmó la existencia de dos víctimas fatales en declaraciones a Aire de Santa Fe.

El choque obligó a interrumpir el tránsito en la estratégica conexión de rutas nacionales y provinciales. Testigos describieron momentos de conmoción entre automovilistas y residentes.

Las investigaciones para esclarecer la mecánica del accidente continúan abiertas, en una zona conocida por el alto flujo de tránsito pesado y las maniobras riesgosas que demandan las condiciones.

Durante la jornada, la circulación permaneció restringida, provocando demoras y desvíos. Tanto la magnitud del accidente como la frecuencia de episodios similares acrecientan la demanda de respuestas concretas en el cruce de Arrufó, foco de reiterados hechos viales.

Tanta es la preocupación por la cantidad de accidentes que los lugareños tienen planeado realizar un reclamo. Una vecina contó a Infobae que este miércoles, desde las 20:00, se reunirán en el “cruce de la muerte”, para reclamar por la realización del proyecto de una rotonda.

Según medios locales, la obra debía incluir la repavimentación de la Ruta Provincial 23 y de la Ruta Provincial 39, esta última hasta la Ruta Nacional 34. Así como una nueva rotonda sobre esta última vía, con una isla central, carriles de ingreso y egreso.

Este cruce de rutas fue noticia también la semana pasada, cuando un auto quedó incrustado debajo de un camión en un siniestro impactante que quedó registrado por cámaras de seguridad. La intersección, más allá de los viajeros, es vital para los habitantes de Arrufó.