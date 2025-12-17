Cultura de la municipalidad realizará la celebración del Día del Tango

El espectáculo tendrá lugar en la Plaza Libertad el próximo viernes.

Hoy 21:39

El viernes 19 a partir de las 19:30 horas en la Retreta de la Plaza Libertad, la Municipalidad de la Capital a través de la Dirección de Cultura realizará un espectáculo musical por el Día Nacional del Tango, celebrado el pasado jueves 12 de diciembre.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La actividad incluirá un concierto de destacados referentes locales del tango como Cielo Duarte, Alberto “Lechuga” Jerez, Mar Araujo, Facundo Domínguez, Alejandra Veiga, Augusto Venturo, Virginia Fernández, Pablo Araujo y Alfredo Olmos, quienes interpretarán reconocidas piezas de la música ciudadana con el acompañamiento del Trío Tango, integrado por Miguel Ángel Statello, Lito Villarreal y Carlos González.

También se presentarán las prestigiosas academias de danzas Rumores de Milonga y Tango Manzi, que aportarán brillo y color por medio de diversas performances. La conducción de la velada, en tanto, estará a cargo de Elio Soria Morán.

Además, los vecinos y turistas podrán disfrutar de la muestra de trabajos del Taller de Arte Libre dirigido por Adriana Albornoz, que contará con obras de pintura artística y decorativa y una serie de trabajos de reciclados y restauración artística de objetos.