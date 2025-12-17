Liberaron a un joven acusado de abuso sexual tras revocarse la prisión preventiva

La audiencia se realizó este miércoles y fue encabezada por la jueza Pía Danielsen.

Un joven que había sido acusado de abuso sexual con acceso carnal por su entonces novia fue liberado este miércoles, luego de que la jueza de Control y Garantías, Pía Danielsen, resolviera revocar la prisión preventiva que ella misma había dictado meses atrás. La medida había sido dispuesta en octubre por el plazo de cuatro meses, pero fue dejada sin efecto tras una audiencia de revisión celebrada en las últimas horas.

Durante la audiencia, la defensa, a cargo de los doctores Lara Lucatelli y Juan José Saín, presentó nuevos elementos probatorios que fueron considerados determinantes por la magistrada. Entre ellos, se destacó el informe médico incorporado oportunamente por la fiscalía, en el que la profesional del Poder Judicial consignó la ausencia de signos compatibles con el relato denunciado y la existencia de lesiones de vieja data, lo que generó cuestionamientos respecto de la cronología de los hechos.

A esto se sumaron informes psicológicos oficiales que, según señalaron los defensores, no detectaron indicadores de victimización sexual en la denunciante. En ese contexto, la jueza Danielsen hizo lugar al planteo de la defensa y ordenó el cese de la prisión preventiva por escarcelación, permitiendo que el joven recuperara la libertad tras permanecer dos meses privado de ella.

Los abogados defensores remarcaron la importancia de la decisión judicial, al subrayar que se trató de una revisión profunda de la medida cautelar en un delito cuya pena en expectativa es elevada. Asimismo, destacaron que la resolución reafirma el valor de la prueba científica y pericial en este tipo de causas, y señalaron que el proceso continuará su curso mientras se esclarecen definitivamente los hechos.