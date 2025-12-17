"No me van a callar": una mujer denuncia amenazas por parte de su ex

La joven madre fue entrevistada en Noticiero 7 y relató lo que vive con el padre de su hija.

Una madre denunció haber recibido amenazas luego de exponer públicamente la demora de un juicio de cuota alimentaria que lleva más de 12 años sin resolverse. La mujer fue entrevistada por Noticiero 7, donde relató que el padre de su hija reconoció la paternidad, reside en Santiago del Estero y cuenta con ingresos, pero aun así no cumple con una cuota alimentaria efectiva, pese a las resoluciones judiciales vigentes.

Según explicó, tras publicar videos en redes sociales reclamando respuestas por la falta de avances en la causa, comenzó a recibir mensajes intimidatorios desde cuentas desconocidas, principalmente a través de TikTok.

En esas amenazas —según detalló— le advierten que no “se meta” con su ex pareja ni con un abogado vinculado al caso, a quienes califican como “intocables”. La mujer aseguró que incluso fue intimidada por mencionar públicamente a este profesional, a quien algunos mensajes señalan como presunta pareja o socio del denunciado.

Finalmente, la mujer afirmó que hace años bloqueó todo contacto directo con su ex pareja por conductas violentas y que, pese a las amenazas, decidió no callarse más. Aseguró que no tiene miedo y que su único recurso es hacer público su reclamo. “Perdí el miedo, perdí el respeto, pero no van a lograr que me calle”, concluyó.