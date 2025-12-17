Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 18 DIC 2025 | 22º
X
Locales

Cierre de año y presión social: “Vemos lujos en Instagram y eso nos hace sentir mal”

La Lic. Victoria Ojeda explicó a Diario Panorama que diciembre acumula compromisos, comparaciones y metas incumplidas que pueden generar angustia. “Es normal sentirse agotado”, señaló.

Hoy 22:45

El cierre de año suele llegar con cansancio emocional, presión social y balances personales que no siempre arrojan los resultados esperados. Así lo explicó a Diario Panorama la Lic. Victoria Ojeda, psicóloga, quien afirmó: “Es normal sentirse agotado y frustrado en el cierre de año”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según indicó, diciembre es un momento en el que muchas personas hacen “una ecuación entre los objetivos que nos hemos propuesto y los resultados que obtenemos a fin de año”. Cuando esos resultados no coinciden, “eso genera sentimientos de frustración o de malestar”, planteó.

Ojeda señaló también el peso de la agenda social y familiar: “A fin de año se acumulan muchos compromisos sociales: cierres, brindis, regalos, muestras de los hijos, que implican gasto, logística y tiempo”. A ello se suman tensiones escolares o económicas: “La libreta de los hijos, que por ahí no son resultados deseados también”. Por eso, evaluó: “El fin de año suele ser una época complicada”.

La psicóloga remarcó que los mandatos sociales profundizan el malestar emocional. “La presión social influye mucho porque hay muchos mandatos y estereotipos de lo que debería pasar, de cómo deberíamos estar a fin de año, y eso no siempre se refleja en nuestra realidad”, advirtió.

El contraste con las redes sociales aparece como un factor adicional: “Compararlo con los demás empeora y eso influye muchísimo”, aseguró. Para Ojeda, las plataformas muestran un modelo aspiracional difícil de sostener: “Vemos por ejemplo en Instagram personas muy exitosas, fiestas hermosas, banquetes, lujos, y quizás eso, en contraste con la vida que uno lleva, nos hace sentir mal”.

Consultada sobre cómo cerrar el año sin angustia, respondió: “Sí se puede”, pero requiere conciencia realista: “Tenemos que ser conscientes de que lo que vemos no es del todo real, que cada uno tiene su propia vida, su propio camino transitado y aprender a ser buenos con nosotros mismos”. También recomendó “perdonarnos y querer nuestra vida”.

Respecto a la importancia de expresar emociones, Ojeda fue clara: “La tristeza es una emoción más, no hay que reprimir el llanto ni la tristeza”. Sin embargo, marcó límites: “Cuando vemos que la angustia nos sobrepasa demasiado, hay que pedir ayuda, hablar con un ser querido o buscar ayuda profesional”.

La psicóloga también brindó herramientas concretas: “Llorar en primera instancia, llamar por teléfono a un ser querido, mandar un mensajito, salir a caminar, buscar alguna actividad que nos genere placer o que nos distraiga”.

Finalmente, subrayó la importancia del acompañamiento social: “Somos seres eminentemente sociales y buscando compañía y apoyo de otras personas podemos salir adelante”.

TEMAS Redes Sociales Salud Mental Psicología Diario Panorama

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Parque del Río III: una madre y su hija sufrieron graves quemaduras tras el incendio de su vivienda
  2. 2. Ladrón que se llevaba una bicicleta fue frenado de una trompada por el dueño de un local de comida rápida
  3. 3. Grave choque La Banda: una camioneta embistió a tres motos y huyó dejando varios heridos
  4. 4. Conmoción en pleno centro de La Banda: hallaron sin vida a un reconocido odontólogo
  5. 5. Revelan que el joven gendarme que se suicidó había golpeado a su novia
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT