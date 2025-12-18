La diferencia entre visitar y vivir un destino

En un escenario de crecimiento sostenido del turismo y viajeros que buscan vivencias auténticas, las agencias de viajes recuperan protagonismo al ofrecer conocimiento real del territorio, experiencias responsables y seguridad, allí donde el algoritmo no llega.

Hoy 04:40

Por Bettina González (*), en diario Ámbito

El turismo no deja de crecer y los viajeros buscan experiencias más auténticas y transformadoras. En este contexto, gana fuerza una pregunta clave: ¿cómo ir más allá de lo que todos conocen de un destino?

Los datos del Informe de Tendencias WTM 2025, presentado recientemente por Tourism Economics (parte de Oxford Economics), señalan que el turismo sigue creciendo por encima de la economía global y se espera que esta tendencia continúe durante los próximos diez años.

Trabajo en el sector desde hace 30 años, y mucho cambió en este tiempo. Las personas, en todo el mundo, priorizan cada vez más el gasto en viajes por sobre otros consumos. Hay más conexiones aéreas, más opciones de alojamiento, más experiencias a la medida de cada viajero. Además, Internet abrió la puerta a una enorme cantidad de información y contenido sobre destinos turísticos.

Con este fenómeno de expansión, también evolucionaron las expectativas: ya no alcanza con “los destinos de siempre” ni con repetir fórmulas como “playa en verano” o “nieve en invierno”. Los viajeros buscan que un lugar los sorprenda, que los interpele.

Las tendencias presentadas en el informe lo confirman: La estadía promedio en un destino se alarga —a contramano de los viajes cortos y frecuentes que antes predominaban— y la demanda se desplaza de la temporada alta hacia los meses intermedios.

Además, en la búsqueda de algo nuevo y una mejor relación precio-servicio, crece la elección de destinos menos concurridos. “Los viajeros de hoy buscan cada vez más experiencias únicas y una conexión auténtica con las comunidades locales”, señala el documento.

Lo que alguna vez fue un nicho hoy es tendencia global: cada vez más personas quieren experimentar un destino, no solo visitarlo. Buscan vivencias transformadoras que les permitan conectar con otros, con la naturaleza o consigo mismos.

En este contexto, las agencias de viajes están más vivas que nunca. Y quienes piensan lo contrario, simplemente no conocen el sector.

Internet no reemplaza el conocimiento real del territorio

Googleando es difícil encontrar esa experiencia auténtica y transformadora. Internet —blogs, influencers, sitios automatizados y ahora también la Inteligencia Artificial— puede empujarnos al “hazlo tú mismo” y plantea una pregunta tramposa: ¿para qué contratar una agencia de viajes si podés organizarlo por tu cuenta?

Sin embargo, hoy la información online está saturada. Lo que aparece primero en la búsqueda suele responder más al algoritmo que a la autenticidad: destinos promocionados, experiencias que “garpan” en redes y contenidos diseñados para generar clics.

En una agencia sucede lo opuesto: hacemos investigación de campo en la vida real. Viajamos, conocemos personalmente el territorio y a los prestadores locales, evaluamos cada experiencia y hablamos personalmente con los clientes para entender qué buscan de su viaje: descanso, introspección, espiritualidad, vínculo familiar o aventura.

En Boomerang Viajes, como Empresa B y agencia de turismo solidario y sostenible, buscamos siempre el lado B de los destinos, incluso de los más conocidos, con mucho foco en el impacto social y ambiental de cada programa que organizamos.

Desde hace 30 años recorremos el país y el mundo con esta visión, generamos relaciones de confianza con comunidades locales y tenemos una mirada integral del viaje. Por eso pensamos más allá de cómo se verá la foto en Instagram: analizamos tiempos reales, ritmos y necesidades del viajero, coherencia del itinerario.

Vivimos en una época en la que el concepto de “lujo” se está redefiniendo. En un mundo saturado de información, las personas buscan tranquilidad y conexión real: flotar en un kayak entre las montañas, cabalgar por viñedos mendocinos, alojarse en una granja rodeado de animales, avistar especies marinas en entornos de conservación, realizar artesanías junto a una comunidad ancestral. Ese es el nuevo “lujo”.

Por eso, proponemos actividades sin multitudes, alojamientos atendidos por sus dueños, gastronomía 100% local, excursiones seguras y experiencias responsables con el ambiente. Se trata de prestar atención a los detalles, esos que el algoritmo no pondera, pero que cambian la experiencia.

No es más caro: es más inteligente

Otra creencia que persiste es que contratar una agencia es más caro que autogestionar el viaje. Pero en la práctica ocurre lo contrario.

Las agencias construimos acuerdos con prestadores y programamos los viajes con anticipación, lo que nos permite ofrecer precios más competitivos que los que puede obtener alguien que organiza su viaje de forma individual.

No solo evitás gastos innecesarios: también ganás en planificación, previsibilidad y tranquilidad. Te asegurás un itinerario a medida, sin riesgos de reservas caídas o de pagar de más por falta de anticipación.

Seguridad en una era de estafas turísticas

Así como Internet democratizó la información, también democratizó el delito. Hoy se registran, en todo el mundo, cada vez más estafas relacionadas con viajes: desde paquetes internacionales vendidos en sitios falsos pero muy convincentes, hasta alojamientos inexistentes que se promocionan en redes sociales. Parece algo lejano, hasta que te pasa.

Pocas cosas son tan frustrantes como llegar al aeropuerto y descubrir que tu vuelo no existe, o a un alojamiento cuya dirección era falsa. Y peor aún: no tener a quién llamar para hacer un reclamo.

Ahí es donde las agencias de viajes demuestran su valor más contundente: seguridad.

Una agencia con trayectoria garantiza que todo esté en orden y que, ante cualquier imprevisto, haya una persona de carne y hueso que responda el teléfono para solucionar el problema.

Viajar es más que planificar un itinerario

La industria del turismo está cambiando y los viajeros también. Hoy, quienes buscan algo más que un viaje —una experiencia auténtica, transformadora y segura— encuentran en su agencia de viajes de confianza un aliado esencial.

Porque una agencia es capaz de hacer mucho más que vender reservas: puede abrir puertas, conectar a personas con experiencias, poner en valor la cultura local, contribuir a la conservación de la naturaleza, seleccionar actividades valiosas con un ojo experto y convertir un destino en una vivencia significativa.

Y lo hace con conocimiento, trayectoria, seguridad y una mirada que ninguna búsqueda en Internet puede ofrecer.

Por eso, en un mundo donde viajar es cada vez más accesible, la verdadera diferencia no está en llegar a un lugar o a otro, sino en cómo vivís el destino.

(*) Directora de Boomerang Viajes y referente del Turismo Solidario y Sustentable