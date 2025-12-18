La policía chaqueña incautó 20 kilos de cocaína valuada en $320 millones

Otro importante golpe al narcotráfico. El hallazgo fue resultado de allanamientos realizados en Resistencia. El ministro de Seguridad destacó el trabajo de la Policía.

Hoy 04:58

El ministro de Seguridad del Chaco, Hugo Matkovich, junto con el jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, brindaron detalles sobre dos allanamientos realizados de manera simultánea en Resistencia, que culminaron con dos personas detenidas y el secuestro de 20 kilos de cocaína valuados en aproximadamente $320 millones.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los operativos fueron llevados adelante por la Dirección General de Consumos Problemáticos y contaron con la colaboración de distintas unidades policiales.

Además de la cocaína, precisa Diario Norte de Chaco, se secuestraron marihuana, una suma cercana al millón de pesos en efectivo, dos motocicletas, una camioneta y un automóvil.

"El trabajo coordinado entre las distintas áreas de la Policía es fundamental para erradicar y poner freno al ingreso y la distribución de droga en nuestra provincia", destacó el ministro Matkovich.

En ese sentido, remarcó que "este es un mensaje claro para los narcotraficantes: todos los días les vamos a hacer más difícil su accionar. Tenemos una Policía comprometida y dispuesta a arriesgar su vida para proteger a los chaqueños de este flagelo".

El titular de la cartera de Seguridad subrayó además que esta gestión tiene como prioridad la lucha contra el narcotráfico, el contrabando y las sustancias prohibidas.

Quema de estupefacientes

"Mañana (por este jueves) vamos a realizar la quema de más de dos toneladas de marihuana, correspondientes a causas de los Juzgados Federales 1 y 2, y más de 80 kilos de cocaína. Esto es el resultado de más de 4100 operativos realizados durante este tiempo, de los cuales 160 se concretaron solo en el mes de diciembre", detalló.

Consultado por la recaptura de "La Barbi" y sus expresiones sobre el Servicio Penitenciario, Matkovich explicó que los dos celadores que estaban de turno al momento de su fuga fueron separados del servicio y "se les iniciaron los sumarios correspondientes".

"Tenemos tolerancia cero ante este tipo de situaciones", afirmó.

Por su parte, el jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, también se refirió al femicidio ocurrido durante la mañana Villa Río Negro. Según indicó, "los vecinos manifestaron que una pareja estuvo bebiendo hasta altas horas de la madrugada y que luego escucharon una pelea".

Al arribar al domicilio, los efectivos encontraron a una mujer sin vida, con traumatismos en el cráneo y signos compatibles con asfixia mecánica, coincidiendo con los informes preliminares revelados por la fiscal de la investigación.

Asimismo, Romero indicó que en la vivienda se encontraba un joven de 16 años, hijo de la víctima, quien está siendo contenido por la Justicia y puesto bajo resguardo de familiares cercanos. Las investigaciones continúan en ambos casos bajo intervención de la Justicia correspondiente.