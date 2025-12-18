MasterChef Celebrity: Momi Giardina y el Turco Husaín no pueden ocultar sus diferencias

Durante la gala del miércoles, los mejores de la semana se embarcaron en una feroz competencia en equipos.

En la semana de las “Olimpíadas”, los participantes de MasterChef Celebrity que obtuvieron las mejores calificaciones durante las pruebas semanales se enfrentaron este miércoles a un desafío en equipo, pero antes, como viene ocurriendo durante esta ronda, debieron mostrar su destreza deportiva.

La disciplina elegida este miércoles fue el hockey, y ocho de los concursantes se midieron a duelo haciendo rebotar la bocha en el taco para definir quién de ellos tendría el privilegio de armar los equipos. Quien consiguió hacer la mayor cantidad de “jueguitos” fue Agustín “Cachete” Sierra.

Otro de los beneficios del ganador era elegir al otro capitán, y el ganador de Cantando 2020 no lo dudó: eligió al único varón en competencia, Claudio “Turco” Husaín.

Cachete formó su grupo con Evangelina Anderson, La Joaqui y a Emilia Attías, y dejó en el equipo contrincante a La Reini, Sofi Martínez y Momi Giardina. Una vez que estuvieron definidos los dos bandos, Wanda Nara, la conductora del programa, les pidió a las concursantes que abandonaran el estudio.

Con la presencia de los dos capitanes, Germán Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui, los miembros del jurado, explicaron en qué consistiría la prueba culinaria, y le dieron a cada uno de los líderes una copia de las recetas, con la estricta condición de que solo ellos podían leerla durante la competencia.

“Esta noche, ustedes van a tener que dirigir a cada uno de sus equipos y va a tener que lograr que repliquen a la perfección tres opciones para servir en un brunch, que es una comida que combina elementos del desayuno con elementos del almuerzo”, les informó Betular, antes de destapar una de las tres campanas que se encontraban frente a él.

Allí, había pancakes con frutos rojos, granola y yogur. En las otras dos campanas había huevos benedictinos, compuestos por un pan de muffin, lomito ahumado, un huevo poché bañado en salsa holandesa, y una ensalada cesar.

Una vez que las competidoras volvieron al estudio, los capitanes decidieron qué plato haría cada una y tuvieron diez minutos para darles instrucciones a sus compañeras.

Los problemas, claro, no tardaron en surgir, porque las tres competidoras de cada equipo necesitan instrucciones al mismo tiempo y, además, a medida que avanzaban en la preparación, surgían nuevas duras. Uno de los principales conflictos surgió entre Momi y el Turco que, según explicó la humorista, nunca se llevaron muy bien.

Las más complicadas fueron Sofi Martínez, que no pudo hacer los huevos poché, y Evangelina, a quien se le pasó la salsa holandesa y tuvo que comenzar a hacerla de nuevo, sin el asesoramiento de Sierra, cuando faltaban solo cinco minutos. Attias, a su vez, casi no llega a presentar los siete pancakes solicitados y llegó a apilar apenas cuatro.

Una vez transcurrido el tiempo, el equipo de Sierra pasó al frente para que los miembros del jurado degustaran sus tres presentaciones. Los pancakes de Attias fueron los primeros que criticaron, y ya a simple vista la torre estaba incompleta, le faltaba el yogur y también las cerezas. “El plato no está reproducido igual, pero los panqueques están bien cocinados, lástima que son solamente cuatro y no siete”, consideró De Santis.

Betular, a su vez, indicó: “El lateral está muy bien, la confitura está muy bien, el pancake está bien, pero falta la cantidad y el yogur. Es un plato al que se nota que le faltó tiempo”. “Te noté completamente sola en los últimos minutos, que son fundamentales; sin ninguna guía. Pero cuando Wanda dijo: ‘Arriba las manos’, vos dijiste ‘¡No!’. No habías notado ni la cuenta de diez. Estabas como en otro planeta. Faltó liderazgo", sumó Martitegui, despertando la sonrisa canchera de Husaín.

Luego llegó el turno de Evangelina y los huevos benedictinos. “Están bastante similares. Muy bien los tres huevos poché. Muy buen trabajo”, consideró Betular. “Estoy muy sorprendido, Evangelina”, sintetizó Martitegui, y resaltó el detalle de que la exvedette haya dorado el lomito.

Por último, La Joaqui presentó su ensalada cesar, y apenas llegó con su plato, el jurado notó que le faltaba salsa. “Está muy bien de presentación y el pollo está bien, pero quizá le hubiese puesto un poco más. Los croutons están muy bien, también. Pero la salsa de la cesar es el elemento fundamental, porque es como una crema que se pega a las hojas. Y eso es lo que falta acá“, explicó Martitegui. “El aderezo es fundamental, como dijo Germán, y acá falta. El resto, todo bien”, coincidió De Santis.

Luego llegó el turno del otro equipo. “Las volvería a elegir. Después de lo que vi antes, este es un equipazo”, canchereó el exfutbolista al pasar al frente, pero Giardina lo frenó. “No tires abajo a los demás”, señaló, ofuscada.

Los pancakes de la Reini fueron el primer plato que degustó el jurado. En su caso, la torre estaba completa, y además tenía yogur y cerezas, pero la granola se veía más como una barra de cereales. “La foto es bastante similar. Buena memoria y buena capacidad de comunicar. Está buena la mermelada y el número de panqueques, pero están un poco apelmazados”, analizó Donato.

“Sí, te tendrían que haber quedado un poquito más dorados. La granola está muy bien, pero cuidado con la cuestión de los pancakes. Parece fácil, pero no lo es”, coincidió Betular.

Después, pasó al frente Martínez con sus huevos benedictinos. “Bien el pan, bien el lomito y hay un huevo que costó. A mí me gusta más este tipo de salsas. La perfección de Evangelina me encanta, pero a mí me gusta más la salsa más liviana”, indicó el maestro pastelero, sin tener en cuenta que el plato que debían replicar tenía una salsa más tomada.

“El tema de la salsa es que si la hubieses hecho más espesa, hubieses tapado la yema esa que te salió mal. Hay dos huevos perfectos, y a mí me parece que le falta tostar el pan. En una casa, yo lo como feliz, pero en un restaurante, tendría algunas objeciones”, señaló, a su vez, Martitegui.

Solo faltaba saber cómo le había ido a Momi con la ensalada cesar. “Esto es una cesar. Esa textura sedosa, envolvente, que abraza a las lechugas es maravillosa. Es muy bueno el balance entre la anchoa, el ajo y los demás ingredientes. A propósito, nosotros no pusimos las cantidades, porque era la prueba a pasar y quedó super balanceada”, reveló Martitegui.

“Es un milagro, porque ella no quería seguir las órdenes de él. No tomaba las directivas del capitán”, comenzó su devolución Betular. Y Giardina lo interrumpió: “Suelo no dejarme dominar por un hombre”, señaló. Y el pastelero continuó: “Hay una buena proporción. Un poco más de queso no le hubiera venido mal”.

Ahora, solo faltaba saber qué equipo pasaba a la siguiente roda y cuál pasaba a la gala de eliminación.

Y no hubo muchas sorpresas: el grupo ganador fue el liderado por el mejor amigo de Maxi López que, además, se quedó con la medalla dorada. La medalla plateada, a su vez, quedó en manos de Giardina, por haber hecho el mejor plato.

A último momento, Betular anunció que del equipo perdedor solo dos pasarían a la gala de eliminación y otros dos se salvarían. El problema es que en este caso no sería el jurado los que elegirían, sino los mismo miembros del equipo.

Después de discutir y evaluar el rendimiento de cada uno, los concursantes. Si bien la Joaqui quería que subieran el capitán y Evangelina, por mayoría decidieron que las beneficiadas fueran Anderson y ella.