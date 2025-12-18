Misiones: asesinan a un santiagueño en un presunto ajuste de cuentas narco

Era buscado por la policía federal. Fue cercado por dos sicarios que lo ultimaron de tres balazos.

Hoy 06:41

Un santiagueño fue fusilado ayer tarde por dos sicarios en Misiones y todo indicaba que el "trabajo" guardaba estrecha relación con la detención del agenciero, Hugo Alejandro Kalenok, apresado con 90 kilos de cocaína valuada en más de $ 1.000 M.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La víctima resultó Arturo Alejandro D. de 37 años, con domicilio en Pampa de los Guanacos, departamento Copo, Santiago del Estero, quien residía en un barrio pesado denominado A3-2, manzana 28 y se "movía" en Misiones con un grupo de chaqueños.

Del sicariato, trascendió que antes de las 20 dos sujetos descendieron de una motocicleta. Disparos tres veces contra el santiagueño, quien cayó en un charco de sangre.

El escenario fue frente a su casa, en el Bº A3-2. El santiagueño recibió tres disparos: uno en la cabeza, en el tórax y un tercero en un brazo.

Minutos después, fue asistido de urgencia y trasladado en el móvil policial al Hospital Madariaga y anoche permanecía en Terapia Intensiva, con probabilidades de ser intervenido quirúrgicamente.

Tras el ataque, los efectivos resguardaron la escena del hecho y dieron intervención a Policía Científica para las pericias correspondientes. En paralelo, personal de Investigaciones trabajaba activamente para dar con los sicarios, secuestrar la motocicleta y el arma empleada, apoyándose en el análisis exhaustivo de las imágenes del sistema de cámaras del 911.

Sus antecedentes

Siempre en base al proceso, el santiagueño tendría antecedentes penales. Era investigado por golpes cometidos en Misiones y en Paraguay: el fuerte de las causas eran contrabando y drogas.

Un vocero añadió que es imposible descartar que la balacera no tenga vínculo con la caída del misionero Kalenok. El hombre fue apresado la semana pasada, tras una alocada persecución entre Copo y Chaco, en un perímetro de 270 kilómetros.

Al lograr ser detenida la 4 x 4 de Kalenok, los policías descubrieron que llevaba 90 kilos de cocaína camuflada en bloques de cemento. Ello salió a la luz merced a la intervención de un perro antinarcótico. Kalenok ya está en Santiago. Ha sido indagado y evitó referirse a la droga. Sí clarificó que no chocó a dos gendarmes, como incluye la grave acusación del juez Federal, Sebastián Argibay.

El viernes pasado, Kalenok detuvo su 4 x 4 en el interior del departamento Copo. Entregó su DNI a un policía y aceleró a fondo.

Después, arribó a Monte Quemado, Copo. Lejos de detenerse, atropelló a dos gendarmes. Uno terminó fracturado en un brazo y hospitalizado.

Arrancó una alocada persecución -entre Copo y Roque Sáenz Peña, Chaco- que abarcó 270 kilómetros por casi 3 horas. El misionero transportaba cocaína camuflada en bancos de cemento tipo jardín. En total, fueron contabilizados 90 kilos, 128 gramos de cocaína fraccionada en 85 panes.

En Chaco, abandonó la camioneta y se internó en el monte. Detrás fueron los policías de Tránsito y Seguridad Vial y lo alcanzaron 200 metros adelante. Ya reducido, fue sometido a un test de alcoholemia de resultado negativo. Un perro antinarcótico delató a Kalenok. Olfateó la droga y expuso uno de los bancos de cemento que se dañó por los golpes en la ruta. Dentro, los gendarmes descubrieron cocaína.