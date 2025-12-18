Condenaron a una pareja de Tapso por abusos y lesiones contra dos hermanos

Hoy 07:13

Un tribunal condenó a una pareja de la localidad de Tapso, departamento Choya, por hechos de abuso sexual y lesiones graves cometidos contra dos hermanos menores de edad. El fallo se dictó en una audiencia realizada de manera virtual.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según la resolución, Damián David Díaz fue condenado a 14 años de prisión tras ser hallado responsable del delito de abuso sexual calificado por la convivencia, en perjuicio del hermano mayor, y de lesiones calificadas por el vínculo, alevosía y ensañamiento, en concurso real, contra el hermano menor, hechos ocurridos entre 2022 y 2023.

Por su parte, Andrea Ayelén Acosta recibió una condena de 6 años de prisión en calidad de partícipe secundaria. La imputada había llegado a juicio acusada inicialmente como coautora y partícipe necesaria de los delitos, aunque el tribunal modificó su grado de responsabilidad al dictar sentencia.

El fallo fue refrendado por los jueces Luis Achával (presidente del tribunal), Alfredo Pérez Gallardo y Luis Domínguez.

Investigación y hechos probados

La causa se inició en septiembre de 2022, a partir de una denuncia realizada por profesionales de la salud que advirtieron graves lesiones físicas en uno de los niños atendidos en un hospital. La investigación estuvo a cargo de la fiscal Analía Nóblega Rayó, quien reunió testimonios médicos, periciales y declaraciones de testigos.

Durante el juicio se acreditó que el niño más pequeño, de un año y siete meses al momento de los hechos, fue sometido a agresiones físicas reiteradas, incluyendo golpes y quemaduras. También se probó que el hermano mayor fue víctima de abuso sexual en reiteradas oportunidades.

Uno de los menores declaró mediante el dispositivo de Cámara Gesell, instancia en la que describió situaciones de violencia y maltrato sufridas en el ámbito familiar.

Situación de los condenados

Tras la sentencia, el tribunal dispuso que Díaz sea alojado en el Penal de Varones, una vez que se habilite el cupo correspondiente. Acosta, en tanto, continuará en libertad hasta tanto la condena quede firme, decisión que se fundamentó en su estado de salud y en que los niños ya no se encuentran bajo su cuidado, al haber sido asignados a terceros.

Durante el debate oral, las defensas intentaron cuestionar los testimonios y atenuar las imputaciones, aunque el tribunal consideró que la prueba reunida resultó suficiente para dictar las condenas.