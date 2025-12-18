Presentan el primer avance de Amarga Navidad, la nueva película de Pedro Almodóvar

La nueva película del director español propone un relato sobre el duelo y la creación artística, con un elenco coral y estreno previsto para marzo de 2026 en salas de cine.

Hoy 07:32

Se dio a conocer el primer avance de Amarga Navidad, la nueva película escrita y dirigida por Pedro Almodóvar. El film propone un relato centrado en el duelo, el trabajo y los vínculos personales, con una estructura que entrelaza distintos planos narrativos.

La historia sigue a Elsa, una directora de publicidad que atraviesa la muerte de su madre durante un extenso feriado de diciembre. Frente a esa pérdida, se refugia en el trabajo de manera constante, evitando enfrentar el proceso de duelo. Una crisis de pánico la obliga a detenerse y tomar distancia. Su pareja, Bonifacio, cumple un rol clave como apoyo emocional, mientras Elsa decide viajar a la isla de Lanzarote junto a su amiga Patricia, quien también busca alejarse de Madrid. Bonifacio, en tanto, permanece en la ciudad.

El relato de estos personajes se desarrolla en paralelo al de Raúl Durán, guionista y director de cine, en una propuesta que combina elementos de ficción y realidad. La película aborda la relación entre vida personal y creación artística, planteando cómo ambas dimensiones se influyen de manera constante.

El elenco está encabezado por Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo, Patrick Criado, Milena Smit, Quim Gutiérrez, Rossy de Palma, Carmen Machi y Gloria Muñoz.

La producción está a cargo de El Deseo, con la colaboración destacada de Movistar Plus+. El estreno está previsto para el 20 de marzo de 2026.