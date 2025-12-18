Olivia Rodrigo habló sobre sus influencias musicales y el disco al que recurre para reconectar consigo misma

En una charla íntima, la cantante repasó influencias, experiencias recientes y destacó el álbum de Alanis Morissette que considera fundamental para volver a conectarse con su identidad artística y emocional.

La cantante Olivia Rodrigo participó como invitada en el podcast Music Makes Us, conducido por Kathleen Hanna, donde abordó distintos aspectos de su vínculo personal con la música y sus principales influencias artísticas.

Durante la conversación, Rodrigo mencionó su admiración por The White Stripes y recordó su presentación en el festival Glastonbury, donde compartió escenario con Robert Smith, experiencia que la llevó a volver a explorar la discografía de The Cure.

En uno de los tramos centrales de la entrevista, Hanna —referente del punk feminista y vocalista de Bikini Kill— le preguntó qué álbum escucha cuando necesita reconectar con su mundo interior. Rodrigo respondió sin dudar que se trata de Jagged Little Pill, de Alanis Morissette.

“Lo escucho cuando siento que no sé qué decir o me pregunto ‘¿quién soy?’”, explicó la artista, y sostuvo que el disco encapsula “cada parte de lo que hace a un ser humano, justamente, un ser humano”. Además, destacó la manera en que el álbum combina emociones intensas y contrastantes: “Hay tanta ira, rencor y celos, pero también tanta alegría y esperanza, todo entrelazado de una manera muy hermosa”.

Rodrigo también reflexionó sobre el impacto de las mujeres en el rock, al señalar que existe una cualidad emocional particular en ese tipo de música cuando es interpretada por mujeres. En ese sentido, afirmó que la forma en que se expresan el dolor, la rabia y la vulnerabilidad fue una influencia clave en su formación artística desde la infancia.