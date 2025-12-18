"Me da ganas de dejar la música": la confesión de Demi Lovato que puso en alerta a sus fanáticos

La cantante elogió el último álbum de Rosalía y aclaró que su comentario fue una expresión de admiración artística, que la llevó a reflexionar sobre su propio proceso creativo y a exigirse más como compositora.

La frase llegó durante una charla con el presentador Jack Coyne durante su podcast en TikTok in the Mix, donde él le consultó si había escuchado “LUX”, el último álbum de Rosalía.

"Este álbum es tan bueno que me dan ganas de dejar la música", sostuvo Demi Lovato y remarcó que la catalana es realmente "brillante".

La atemorizante frase fue solo un intento de llevar al extremo lo que sintió al escuchar la obra de Rosalía. De hecho, dijo que le sirvió para reflexionar sobre sus propios trabajos y la animó a subirse la vara a sí misma.

Demi Lovato

“Cuando lo escuché, pensé: 'Quizás sea así de profundo', que quizá mi próximo álbum tenga que ser así de profundo. Escucharlo me hace querer superarme como artista”, dijo Demi Lovato.

Jack aprovechó la situación para consultarle si alguna vez sintió celos de sus colegas y ella respondió sin vueltas: “En plan, escuchas algo y piensas: ‘Oh, ojalá hubiera hecho yo esa canción'. No diría que sean celos, pero sí diría que es definitivamente un poquito de envidia”.