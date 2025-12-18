El CCB presenta al ballet Perfume de Carnaval con el espectáculo “Navidad nuestra”

Será los domingos 21 y 28 de diciembre, desde las 20 horas, con entrada libre y gratuita.

Hoy 08:11

El Centro Cultural del Bicentenario (CCB) presentará el espectáculo “Navidad Nuestra”, una obra del Ballet “Perfume de Carnaval”, dirigida por el Dr. Amhed Assefh y el Prof. Sebastián Ramírez, los domingos 21 y 28 de diciembre, a las 20 horas, con entrada libre y gratuita.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Esta emotiva pieza fusiona danza y teatro para contar el nacimiento de Jesús de Nazaret a través de una realidad profundamente argentina. En “Navidad Nuestra”, la narrativa se despliega mediante un lenguaje corporal que trasciende las palabras, utilizando la danza folclórica como vehículo de expresión emocional. Cada movimiento está impregnado de simbolismo, evocando la esperanza y la fe que resuenan en nuestras raíces culturales.

La obra plantea una reflexión sobre la posibilidad de que estos acontecimientos sagrados hubieran tenido lugar en nuestra tierra, creando un diálogo entre lo divino y lo cotidiano.

La música folclórica, acompaña a los espectadores a un viaje sensorial, a experimentar la espiritualidad de manera visceral.

El CCB invita a las familias a deleitarse con esta exquisita pieza, que excede la dimensión de un espectáculo, para constituirse en una experiencia reflexiva que estimula la contemplación y la conexión con la identidad cultural y lo más genuino del arte.