Marcha de la CGT contra la reforma laboral: los manifestantes se movilizan hacia la Plaza de Mayo

La CGT busca dar una muestra de fuerza en la calle y rechaza la reforma laboral con un duro documento. Lo hará junto con las CTA, los piqueteros, la izquierda y sectores del PJ.

Hoy 15:00

La CGT sale a la calle este jueves contra la reforma laboral en una apuesta por exhibir capacidad de movilización y articular un frente opositor con presencia callejera frente al gobierno de Javier Milei. La central obrera convoca a las 15 horas a Plaza de Mayo y confía en lograr una de las protestas más numerosas del año.

Las columnas saldrán a la calle mientras el Senado debate el proyecto de reforma laboral y la conducción cegetista busca demostrar que puede alinear a todo el arco sindical, el peronismo, la izquierda y movimientos sociales en rechazo a una iniciativa que considera un ataque directo a los derechos de los trabajadores. Desde la calle, intentarán mandar un mensaje al Congreso.

El triunvirato de conducción cegetista que integran Cristian Jerónimo (Vidrio), Jorge Sola (Seguros) y Octavio Argüello (Camioneros) redobló en los últimos días los contactos y las reuniones con referentes del peronismo, desde diputados y senadores de Unión por la Patria a intendentes del conurbano, para coordinar la presencia política en la marcha. El objetivo es mostrar una articulación que vaya más allá de la estructura sindical tradicional.

Un frente amplio contra la reforma laboral

La movilización reunirá a un abanico de fuerzas que excede al sindicalismo confederado. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) decretó un paro nacional por 24 horas y marchará desde las 13 horas desde Diagonal Norte y San Martín. Las dos vertientes de la CTA -tanto la de los Trabajadores como la Autónoma- confirmaron su adhesión a la protesta.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof participará con una columna propia del Movimiento Derecho al Futuro, que se concentrará a las 14 en Avenida de Mayo y Tacuarí.

La Cámpora también convocó a marchar tras el ataque denunciado por Jerónimo en la sede del sindicato del Vidrio. "El jueves todos a la calle", escribió la secretaria de la organización, Lucía Cámpora, en un mensaje de solidaridad con el dirigente cegetista. Intendentes del conurbano como Mayra Mendoza (Quilmes), Federico Achábval (Pilar), Julián Álvarez (Lanús) y Damián Selci (Hurlingham) movilizarán desde sus municipios.

El Frente de Izquierda y los gremios del sindicalismo combativo se concentrarán en Avenida de Mayo y 9 de Julio para marchar con columna propia. Las agrupaciones piqueteras nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) -que incluye al Movimiento Evita, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa- también confirmaron su presencia en la plaza.

Tensión previa y advertencias

La CGT advirtió en la previa a la marcha al gobierno por "provocaciones innecesarias" y exigió garantías para que la movilización transcurra de manera "pacífica, organizada y responsable". El comunicado llegó después de que funcionarios oficiales anunciaran que aplicarán el protocolo antipiquetes durante la protesta.

La advertencia de la central obrera se produjo en un clima de creciente tensión. El lunes pasado, la sede del sindicato del Vidrio fue vandalizada en un episodio que la dirigencia gremial interpretó como una intimidación. El ataque incluyó destrozos en la oficina de Jerónimo y el robo de tres discos rígidos de computadoras, lo que reforzó los temores sobre posibles incidentes durante la marcha.

La CGT decidió reforzar el operativo de seguridad en Plaza de Mayo para minimizar el riesgo de infiltrados que puedan causar disturbios.

La estrategia de doble vía

La movilización forma parte de una estrategia que combina la presión callejera con la rosca parlamentaria. En las reuniones que mantuvieron con diputados de Unión por la Patria, los dirigentes de la CGT acordaron avanzar en una "articulación política y parlamentaria" para frenar la reforma laboral en la Cámara baja.

El triunvirato cegetista considera que el Senado es un escenario complejo, pero confía en poder activar contactos con legisladores vinculados a gobernadores peronistas y al bloque de Provincias Unidas en Diputados. La apuesta es que una movilización masiva este jueves refuerce los argumentos para introducir cambios sustanciales al proyecto en la Cámara baja.

Durante el acto en Plaza de Mayo —previsto para las 16 horas— se leerá un documento crítico del gobierno y hablarán brevemente los tres cotitulares de la central obrera. El mensaje será duro contra la administración libertaria e incluirá una advertencia sobre la continuidad del plan de lucha si el oficialismo avanza con la reforma sin consensos.