Un poderoso empresario, en el centro de la polémica por un comentario sobre Sydney Sweeney

El comentario difundido en redes sociales generó críticas y reavivó el debate sobre los límites del humor, la exposición pública y el tratamiento del cuerpo de las actrices en el ámbito mediático.

Hoy 08:14

Un reconocido magnate del sector tecnológico quedó envuelto en una nueva controversia tras realizar un comentario considerado inapropiado sobre el cuerpo de la actriz Sydney Sweeney, durante el estreno en Los Ángeles de la película The Housemaid.

Sweeney asistió a la presentación del film —que protagoniza junto a Amanda Seyfried— y desfiló por la alfombra roja con un vestido blanco de escote en V. Imágenes de su aparición comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y generaron múltiples reacciones.

Entre ellas, un comentario publicado en X por el empresario, propietario de esa plataforma y de la compañía Tesla, despertó fuertes críticas. En respuesta a una publicación sobre la actriz, el multimillonario compartió imágenes comparativas acompañadas de una frase irónica que fue interpretada por numerosos usuarios como ofensiva.

El mensaje generó rechazo inmediato en la red social, donde muchos señalaron el tono inapropiado del comentario y cuestionaron que proviniera de una figura pública con alta visibilidad.

Elon Musk.

La actriz ha manifestado en distintas ocasiones su incomodidad frente a los constantes comentarios sobre su cuerpo desde que alcanzó notoriedad internacional por su papel en la serie Euphoria. En ese contexto, recientemente abordó rumores vinculados a supuestas cirugías estéticas durante una entrevista en el segmento Lie Detector Test de Vanity Fair, donde negó haberse realizado intervenciones de ese tipo.

Sydney Sweeney

Asimismo, en una entrevista con Variety, Sweeney reflexionó sobre su imagen pública y la etiqueta de “símbolo sexual” que suele atribuírsele. Allí afirmó que sus decisiones responden a una búsqueda personal de bienestar y fortaleza, y expresó su deseo de que otras mujeres puedan sentirse seguras sin necesidad de justificarse.

El episodio vuelve a poner en discusión el tratamiento mediático del cuerpo de las actrices y el impacto de los comentarios públicos realizados desde posiciones de poder e influencia.