Así lo destacó en su columna de este jueves para Radio Panorama el licenciado Osvaldo Granados.

Hoy 08:21

El licenciado Osvaldo Granados analizó el escenario político actual en su columna de este jueves en Radio Panorama, donde sostuvo que el peronismo atraviesa una situación inédita en el Congreso nacional. “Es la primera vez desde que volvió la democracia que el peronismo no domina el Senado”, señaló.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En ese marco, Granados se refirió al rol del senador José Mayans, a quien atribuyó una estrategia de confrontación política. Sin embargo, consideró que ese enfoque tiene límites dentro del ámbito parlamentario. “En el Congreso es imposible embarrar la cancha. Por más que griten, las reformas y el presupuesto van a ser aprobados”, afirmó.

El analista recordó antecedentes históricos para contextualizar la situación actual. Mencionó el intento del expresidente Raúl Alfonsín de impulsar una reforma laboral que fue rechazada por un voto y el posterior conflicto con la CGT, que marcó una etapa de fuerte tensión política y sindical.

Granados también advirtió sobre el traslado del conflicto político a la calle y sostuvo que, a su entender, “lo único que puede frenar las leyes es un incidente grave en las marchas”. En ese punto, hizo referencia a los hechos ocurridos durante el gobierno de Eduardo Duhalde, con los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, al señalar la necesidad de evitar episodios de violencia.

Por otra parte, el columnista analizó las políticas del presidente Javier Milei hacia las provincias. Indicó que la decisión de no transferir fondos obligó a los gobernadores a revisar sus economías y buscar alternativas propias de financiamiento. Según Granados, esta dinámica “favoreció el federalismo”, al incentivar a provincias mineras y energéticas a atraer inversiones y a otras a explorar nuevos desarrollos productivos, como el gas, el petróleo o la acuicultura en Tierra del Fuego.

Finalmente, reconoció que no todas las provincias cuentan con los mismos recursos naturales y que algunas enfrentarán mayores dificultades, aunque sostuvo que el nuevo escenario impulsa una mayor autonomía y atención a las potencialidades locales.