Marcelo Barbur tras la sesión de Presupuesto: "Defendimos lo esencial para la gente"

​El diputado nacional destacó que, si bien el proyecto oficial obtuvo media sanción, se lograron frenar recortes críticos en educación, discapacidad y seguridad social.​

Hoy 09:29

En el marco de una maratónica jornada en la Cámara de Diputados de la Nación, el legislador Marcelo Barbur analizó el resultado del debate sobre el Presupuesto, subrayando la importancia de las modificaciones logradas por el bloque para proteger a los sectores más vulnerables.

A pesar de que el proyecto general de ajuste enviado por el Poder Ejecutivo recibió la media sanción, Barbur fue enfático al señalar que el trabajo legislativo permitió salvar puntos que consideran innegociables.

"Hoy logramos victorias legislativas fundamentales para la gente", afirmó el diputado, resaltando que la oposición logró poner un límite a la discrecionalidad oficial.

Defensa de derechos y soberanía

Entre los puntos más destacados de la intervención de Barbur, se encuentra el rechazo a la quita de fondos para áreas sensibles del Estado:

Educación y Discapacidad: Se evitó la eliminación del financiamiento para las universidades nacionales y se mantuvo la vigencia de la Emergencia en Discapacidad.

Protección Social: El legislador destacó que se aseguró la continuidad de la actualización de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y los beneficios de la Ley de Zona Fría para el consumo de gas.

El equilibrio fiscal como límite

Sobre el rumbo económico del Gobierno, Barbur mantuvo una postura firme pero equilibrada: "El equilibrio fiscal es necesario, pero nunca a costa del hambre o el futuro de los argentinos".

Para el diputado, la media sanción obtenida por el oficialismo representa un avance sobre la autonomía de las provincias, pero aseguró que seguirán trabajando para que el Estado nacional no se retire de sus obligaciones estratégicas. "No vamos a permitir que se abandone la infraestructura estratégica ni que el ajuste lo paguen siempre los más desprotegidos", concluyó.