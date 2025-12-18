Un santiagueño en lo más alto: Maximiliano Marcone conquistó la cumbre del Aconcagua

El loretano logró llegar al punto más alto del continente. Lo hizo junto a otros seis integrantes del grupo, provenientes de diferentes partes del país.

Hoy 10:05

La ciudad de Loreto se vistió de orgullo tras conocerse la hazaña de Maximiliano Marcone, quien este 17 de diciembre logró hacer cumbre en el Cerro Aconcagua, el punto más alto del continente. La expedición, que comenzó el pasado 7 de diciembre, culminó con éxito total cuando los siete integrantes del grupo —provenientes de diversos puntos del país— alcanzaron la cima de forma unánime.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Se espera que la expedición abandone formalmente el Parque Provincial Aconcagua este 19 de diciembre, cerrando una página dorada para el deporte de la "Capital del Rosquete".

Al respecto, el intendente de Loreto, Prof. Ramón González, felicitó al andinista y destacó que los valores de Marcone —esfuerzo, preparación y perseverancia— son los mismos que el Gobierno provincial y del municipio buscan sembrar en cada joven loretano y santiagueño. “Es un ejemplo a seguir que enorgullece a toda la comunidad loretana”, finalizó.

“Esta cumbre no solo pone en lo más alto el nombre de nuestra ciudad, sino también al deporte de nuestra provincia”, expresó el jefe comunal.

En tal sentido, desde la Dirección de Deportes de la Municipalidad, a cargo del Prof. Luis Grigúeli, se enfatizó que desde la comuna se busca cubrir todas las aristas del ámbito deportivo, tanto en lo individual como colectivo, fortaleciendo las instituciones y grupos locales para fomentar el trabajo en equipo.