Con tres encuentros, se juegan las revanchas de la Tercera Fase del Torneo Regional

La Región Centro entra en su etapa decisiva. Este fin de semana se juegan los partidos de vuelta, con fuerte protagonismo de los equipos santiagueños, que buscarán sellar su clasificación a la próxima ronda.

Hoy 00:56

La definición del Torneo Regional Federal Amateur empieza a tomar temperatura. Con tres encuentros este viernes y otro el sábado, se disputarán los duelos de vuelta de la tercera fase en la Región Centro, donde varios representantes de Santiago del Estero llegan con chances concretas de avanzar en el certamen rumbo al ansiado ascenso.

Tras los partidos de ida, el panorama aparece abierto en la mayoría de las series. Vélez de San Ramón igualó 1-1 como local frente a Unión Aconquija, mientras que Unión Santiago también empató 1-1 en casa ante Defensores de La Boca de La Rioja. En ambos casos, la definición será fuera de casa y sin margen de error.

Distinto es el escenario para Central Argentino, que dio un paso clave al imponerse 2-0 como visitante ante Juventud Independiente, y para Comercio Central Unidos, que se hizo fuerte en Santiago y venció 1-0 a Río Dulce de Las Termas. Ambos llegarán a la revancha con ventaja, aunque saben que no pueden relajarse en esta instancia.

Con ese contexto, la definición promete intensidad, emociones fuertes y estadios cargados de expectativa. Algunos equipos deberán salir a defender la diferencia, mientras que otros estarán obligados a buscar el resultado desde el arranque para seguir en carrera en el Regional.

Programación de los partidos de vuelta

Viernes 19

17.00: Unión Aconquija vs Vélez de San Ramón

17.00: Río Dulce vs Comercio Central Unidos

22.00: Central Argentino vs Juventud Independiente



Sábado 20

17.00: Defensores de La Boca vs Unión Santiago